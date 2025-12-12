logo
Đani upao u sobu kod Bake Praseta: Isplivao snimak, jutjuber šokiran kada ga je ugledao, evo šta mu je pevač uradio

Autor Ana Živančević
0

Radiša Trajković Đani iznenadio je poznatog jutjubera, reakcija je postala hit na internetu.

Đani upao u sobu kod Bake Praseta Izvor: Kurir/Nemanja Nikolić, YouTube/Baka Prase

Folker Radiša Trajković Đani pokazao se kao komšija jutjuberu Bogdanu Iliću, poznatom kao Baka Prase, u istoj zgradi u elitnom naselju, a prema snimku koji se nedavno pojavio, izgleda da su u vrlo dobrim odnosima.

U jednom od Bakinih videa zabilježen je trenutak kada Đani ulazi u njegovu spavaću sobu kako bi ga probudio.

@vlogmasclipsKakvo budjenje! Day 11/31#fyp#bakaprase#djani#vlogmas#budjenje♬ original sound - VlogmasClips

Upao je neočekivano i iz sve snage zapjevao "Sam sam", što je Bakinu reakciju odmah izazvalo, trgnuo se iz sna.

Đani o Tiktoku

Podsjećamo, pjevač se uključio u lajv gdje je imao meč sa momkom koji nije poznat javnosti.

U jednom momentu dok su razgovarali o raznim temama, Đani je primijetio na ekranu brojku od 10.000. Ta cifra navela ga je da pita svog sagovornika u lajvu šta to znači

"Bato, šta ovo stoji iznad mene ovo 10k. Šta to znači?", pitao je Đani iskusnog tiktokera, a on mu je odmah pojasnio.

"To ti je 10.000 ljudi koji ti daju pare. To ti je novac. Ovih 10.000 su ti oko 50 eura", rekao je tiktoker, a Radiša je na to odgovorio.

"Ma brate nema ništa ljepše nego kad ti pare zalijepe na čelo! Ovo je zaj*bancija", poručio je on.

Tagovi

Đani Baka prase buđenje

