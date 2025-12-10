Evo šta radi Maja Ognjenović nakon razvoda od Dače Ikodinovića: Objavila snimak i svima stavila do znanja kako se osjeća

Maja Ognjenović aktivna je na društvenim mrežama, a sada je podijelila snimak sa odbojkaškog terena.

Izvor: MONDO/Matija Popović

Odbojkašica Maja Ognjenović i nekadašnji vaterpolista Danilo Dača Ikodinović nedavno su okončali svoj devetogodišnji brak. Ikodinović je istakao da je razvod protekao bez tenzija, naglasivši da nije bilo govora o prevari, već da su oboje shvatili da njihov odnos više nije ispunjavajući.

Maja, s druge strane, nije davala izjave za medije, ali zato redovno se oglaša na društvenim mrežama. Ovog puta objavila je snimak sa odbojkaške utakmice, na kome se vidi kako nasmijana uživa na terenu.

Pogledajte fotografije Maje Ognjenović:

Danilo o Maji

Danilo Ikodinović je za MONDO podkast "Priča za medalju" govorio o svojoj bivšoj partnerki Maji, pa otkrio kako su se upoznali.

"Maki je dolazila u kafanu. Iz mog životnog iskustva, imao sam ženu koja nije poslovna, ženu koja je estradni umjetnik, pjevačica i ženu koja je sportistkinja. Ne kažem ovo zato što je Maja moja aktuelna žena, prosto veza dvoje sportista je fenomenalna, jer ti znaš potrebe ovog drugog. Ali da i odgovorim na pitanje, mnogo mi je bilo mnogo lijepo da je pratim i uživao sam u njenim uspjesima zaista kao u svojim. Ma, i više nego u svojim!", rekao je Danilo Ikodinović i dodao:

"Mi 12 godina živimo razdvojeno-zajedno. Maja ni igrala za reprezentaciju 2022. i ni igrala za reprezentaciju 2017, i tada smo bili po tri mjeseca zajedno, bilo nam je sjajno, bilo nam je odlično. Ali i odlično kad nismo... Siguran sam da svakom to prija, da se ne lažemo, ne znam kako ljudi mogu da žive zajedno 50 godina. Da žive zajedno, svaki dan zajedno, meni je to malo strano", rekao je Danilo.

Pogledajte fotografije Maje i Danila: