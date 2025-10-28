Dača Ikodinović prvi put o razvodu od Maje Ognjenović: Prasnuo u smijeh, pa otkrio razloge kraha braka

Danilo Ikodinović se razveo od Maje Ognjenović, a sada je progovorio o krahu njihovog braka i ispričao da su se rastali kao zreli ljudi u miru.

Izvor: MN Press

Slavni vaterpolista Danilo Ikodinović iza sebe ima tri braka, pošto je nedavno stavio tačku na ljubavnu priču sa odbojkašicom Majom Ognjenović.

Sada je prvi put progovorio o razvod od naše odbojkašice.

"Ponovo si se razveo?" upitala je voditeljka Daču, a on je prasnuo u smijeh.

"Izvini što se smijem, jesam da, posle dugo vremena smo se Maja i ja razišli. U miru smo se razišli, jednostavno nije išlo. Dok je bilo lijepo, bilo je lijepo, išlo je, trajalo je, bilo je sve kako treba, kad je krenulo da ne bude lijepo, mi smo se potrudili, trudili, trudili da to ispravimo, nismo uspjeli da ispravimo. Kao ljudi smo se razišli, za razliku od nekih prethodnih puta. Prijateljski smo se razišli, nema nikakve zle krvi, nema lošeg ukusa u ustima. Donijeli smo zrelu odluku da svako nastavi svojim putem jer je život pred nama, i imamo još dosta toga da damo životu i život nama da da, tako da nema potrebe da to bude, a da nam nije lepo", rekao je za Novu.

Maja o razvodu od Danila

Maja Ognjenović u podkastu za "Politiku" nije nosila burmu, te je jasno da je tad već stavila tačku na brak sa Ikodinovićem. Nakon toga se saznalo da su se ona i Danilo razveli.

Maja je, između ostalog govorila o životu u inostranstvu.

"Najviše mi nedostaje to slobodno vrijeme sa porodicom i prijateljima, toga uvijek manjka i njih sam uvijek željna. To su bile stvari za kojima sam patila. Ova tri mjeseca smo bili svi u jednom krugu u našoj zemlji, tako da sam baš uživala, rekla je i otkrila i da je 2017. godine ozbiljno razmišljala o povlačenju iz odbojke."

"2017. sam razmišljala da odustanem od odbojke. Bilo je Evropsko prvenstvo, i u razgovoru sa selektorom sam donijela tu odluku jer nisam mogla da se motivišem. 2016. sam imala najavljivanje povlačenja iz reprezentacije. Bio je logičan sljed jer smo samo godinu ranije osvojile medalju na OI u Riju. Selektor je to prepoznao da ne treba da ima u timu igrača koji će biti nezadovoljan i demotivisan, pa smo donijeli zajedničku odluku. 2018. sam došla na pripreme značajno spremnija i raspoloženija. Išli smo na svjetsko gdje smo osvojili zlato."

"Prošlogodišnje opraštanje bi trebalo da je konačno i da je zvanično. Iako sam i ove godine bila na velikim mukama i imala sam jednu ogromnu dilemu. Taj osjećaj kada vi treba da kažete 'ne' ili 'zbogom' je onako poprilično nezgodan i težak", rekla je Maja.