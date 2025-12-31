Djevojka čiji je identitet tek naknadno utvrđen pronađena je mrtva u širem centru Milana u ranim jutarnjim satima, polunaga i bez ličnih dokumenata, a nadzorne kamere zabilježile su kako je tokom noći u stopu prati nepoznati muškarac.

Izvor: Policija

Tužilaštvo grada Milana saopštilo je da je, identitet devojke čije je tijelo pronađeno 29. decembra u ranim jutarnjim satima, u širem centru grada utvrđen. Riječ je o Aurori Livoli (19), potvrđeno je u utorak kasno uveče, nakon što su objavljeni snimci sa nadzornih kamera u nadi da će javnost pomoći u identifikaciji žrtve.

Na kratkom snimku, koji je nastao u noći uoči pronalaska tijela, vidi se Aurora Livoli u društvu visokog i mršavog muškarca dok hodaju trotoarom u ulici Paola Parute. Nakon što su fotografije objavili svi italijanski mediji, roditelji su se javili istražiteljima i potvrdili da je riječ o njihovoj ćerki, rođenoj u Rimu, sa prebivalištem u opštini Latina.

Roditelji su naveli da su poslednji put telefonom razgovarali sa ćerkom 26. novembra ujutru, kada im je rekla da je dobro, ali da nema namjeru da se vrati kući. Tom prilikom im nije otkrila gdje se nalazi.

Izvor: Policija

Karabinjeri, koji rade pod nadzorom tužilaca Marčela Viole i Antonija Panse, sada mogu da usmjere istragu, jer će utvrđivanje identiteta omogućiti rekonstrukciju njenih društvenih kontakata i sužavanje kruga poznanika. Na samom snimku djevojka ne djeluje uplašeno niti se stiče utisak da je na bilo šta primorana, zbog čega se pretpostavlja da je poznavala muškarca u čijem se društvu nalazila, prenosi Corriere della Sera.

Nakon kraće šetnje trotoarom u ulici Paola Parute, par se uputio ka kolskom ulazu dvorišta stambenog kompleksa na broju 74, koji izlazi i na ulicu Padova. Upravo na tom mjestu je istog jutra pronađeno telo mlade žene - polunago i bez ličnih dokumenata.

Pregledom tijela utvrđen je hematom na lijevom oku, kao i tragovi na vratu koji su kompatibilni sa davljenjem rukama. Zvaničan uzrok smrti biće poznat nakon obdukcije, koja je najavljena za 31. decembar.

(Jutarnji List/Mondo)