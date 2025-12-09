Kako danas izgleda ćerka Isidore Bjelice: Za Vilu kažu da je mamina kopija, iznenadila mnoge tetovažama

Vila Pajkić svojevremeno je govorila o svojoj majci i koliko u stvari liče njih dvije.

Izvor: Petar Stojanović/MONDO

Poznata spisateljica Isidora Bjelica rođena je na današnji dan, 10. decembra 1967. godine. Poznata po svom genijalnom pisanju, ali i ekstavagantnim stilu i načinu života, Isidora je ostavila neizbrisivan trag za sobom. Nažalost nije uspjela da pobijedi opaku bolest, preminula je 5. avgusta 2020. godine. Bila je u braku sa scenaristom Nebojšom Pajkićem sa kojim ima dvoje djece, sina Lava i ćerku Vilu.

Pogledajte fotografije Isidore Bjelice:

Isidora Bjelica Dragan Bujošević i Isidora Bjelica i Nebojša Pajkić Marijana Mateus, Duška Jovanić, Dragana Grnčarski Isidora Bjelica i Luna Lu. Aleksandra Perović, Nebojša Pajkić i Isidora Bjelica Duška Jovanić, Žarko Jokanović, Milica Milša i Isidora Bjelica

Njih dvoje su dobro poznati javnosti, ipak nakoj Isidorine smrti njen ćerka Vila odlučila je da živi povučenijim životom. Iako se više ne pojavljuje po emisijama, Vila je veoma aktivna na društvenim mrežama, a nedavno je prisustvala koncertu Vlade Georgijeva, što je privuklo veliku pažnju.

Po izgledu neodoljivo podsjeća na svoju majku, naročito zbog očiju, koje su gotovo identične Isidorinim, ali je njen stil potpuno drugačiji i vrlo prepoznatljiv. Vila neguje moderan, urban i autentičan izraz, koji je postao njen lični pečat, baš kao što je i Isidora imala svoj.

Tijelo joj krase brojne tetovaže, a na fotografijama na društvenim mrežama često se može vidjeti u kombinacijama koje otkrivaju stomak, što je postalo dio njenog prepoznatljivog modnog izraza.

Pogledajte fotografije Vile Pajkić:

Podsjetimo, Vila je svojevremeno otkrila kako su je roditelji vaspitavali.

"Liberal-tradicionalno, zavisi veoma od situacije, težilo je ipak više ka liberalnom. Svakako je bilo veoma zabavno i zanimljivo. Uvijek su se trudili da mi daju slobodu da mogu sama da učim i da se pronađem u svojim padovima i usponima. Primarni cilj im je uvek bio da budem srećna i slobodna", pa se osvrnula na to da joj ljudi govore kako liči na majku:

"Jako je teško definisati i staviti u samo jednu kocku sve karakterne osobine moje mame i samo reći da sam slična ili ne. Smatram da je njen karakter bio jako njen, a ona je uvijek htjela da ja budem svoja. Uvijek sam težila ka istim stvarima kao ona, dijelile smo istu ljubav za mnoge stvari. Humor nam je bio jako sličan, obije smo impulsivne i iste stvari su nas uvijek smarale. Meni su sve njene osobine uvijek bile predivne na svoj način, samim tim ako je prenijela neke od njih na mene, mogu samo da budem srećna. Nije na meni da ih definišem i da se hvalim", rekla je Vila jednom prilikom za Stil.