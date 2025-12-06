Otišla sa Pinka, pa riješila da progovori o svemu: Voditeljka razvezala jezik o Željku i Milici Mitrović

Vodila je kultnu emisiju, imala buran ljubavni život, nakon čega je spakovala kofere i otišla iz Srbije.

Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

Sandra Drašković, široj javnosti poznata kao Sani Armani, iznenada je donijela odluku da napusti televiziju i potpuno promijeni svoj životni put. Nakon godina provedenih u voditeljskom poslu, spakovala je kofere, otputovala daleko i riješila da okrene novi list.

Dugo se spekulisalo zašto je Sani Armani napustila Pink i povukla se iz javnosti. Njena odluka bila je obavijena velom misterije, a skoro 12 godina nije se znalo šta ju je tačno nagnalo da presječe i napusti posao kojim se godinama bavila.

"Imala sam iskustvo što se tiče kamera, treme i tako toga, ali opet, to je nešto drugo. Sjećam se da mi je Boško Jakovljević pomagao za prvu emisiju, dok sam naučila koji mikrofon uzimam, koji bend i tako dalje — on se iznervira. Ali sve se nauči usput. Vodila sam emisiju Siti klub, došla sam u montažu i vidjela šest sati materijala, a emisija traje sat i po. Ko će da sjedi u montaži dok se taj materijal ubaci, pa onda pregledaš, pa košuljica… ali sve se nauči. Boško mi je pomogao za tu prvu emisiju, naravno i cijela ekipa. Pink je vrlo ozbiljna televizija i imala sam pomoć", rekla je Sandra, a potom otkrila kakvi su šefovi bili Milica i Željko Mitrović.

"Super, to je kao vaspitanje djeteta. Pošto sam razvedena, obično bih se čula sa Lukinim tatom samo kada je problem, tako da sam često bila 'jao, samo da ne vidim poziv'. Odmah znam da moramo o nečemu da razgovaramo. Kada vidim poziv, znam da sam napravila nešto što nije trebalo ili imamo neke izmjene. Željko zna da pusti nama mašti na volju, što nekad nije dobro, ali želio je da pravimo emisiju po svojim afinitetima, a moraš da znaš da će to gledati šire narodne mase. Željko i ja tu uvijek preteramo, a Milica je znala da ocijeni šta je komercijalno", rekla je za emisiju "Ispovesti" Sandra, koja već godinama živi u Los Anđelesu.

