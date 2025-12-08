Palo pomirenje: Gastoz i Anđela nastavili gdje su stali

Anđela Đuričić i Nenad Marinković Gastoz pomirili su se nakon raskida i odlučili da svojoj vezi daju još jednu šansu

Izvor: MONDO/Đorđe Milošević

Nekadašnji rijaliti učesnici Nenad Marinković Gastoz i Anđela Đuričić pomirili su se i odlučili da svojoj ljubavi daju još jednu šansu, a vijest je potvrdila njihova bivša cimerka i prijateljica Slađa Lazić Poršelina.

Vijest koja je poslednjih dana bila glavna tema u javnosti je raskid Anđele i Gastoza.

Ipak, kako je sada otkrila Slađa Poršelina, koja se našla na meti javnosti zbog svog odnosa sa bratom Anđele Ignjatović Breskvice, njihov raskid bio je kratkog daha pa je ubrzo usledilo pomirenje.

Anđela se vratila u stan

Anđela je nakon raskida otišla kod Gastoza, kada su popričali i odlučili da ljubavi daju novu šansu.

"Vidjela sam najnovije snimke i čula sam da je Anđela otišla kod svog psa i Gastoza u njegov stan gdje su i prije živjeli. Da, ponovo su zajedno i pomirili su se", rekla je Slađa Poršelina.