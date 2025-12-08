Mile Kitić priznao istinu: Evo zbog čega su zabranili Milici Jokić da pjeva na njegovom koncertu (Video)

Mile je otkrio šta se tu zapravo desilo i čija je krivica.

Folk pjevač Mile Kitić pojavio se danas na konferenciji za medije u jednom prijestoničkom hotelu povodom dočeka Nove godine na kojoj će nastupiti zajedno sa koleginicom Indirom Radić.

Muzičar je govorio o brojnim aktuelnostima na estradi, privatnom životu, Marti Savić kao i činjenici da dočeke radi preko 50 godina, ali dotakao se i nedavnog skandala na koncertu u Zagrebu.

Naime, njegovoj mlađoj koleginici Milici Jokić, sa kojom pjevač ima i duet, u poslednjem trenutku javljeno je da neće nastupiti zajedno sa njim, a Mile je sada otkrio čija je to bila zapravo krivica.

"Organizacija je tu kriva, mi smo poslali dokumentaciju za dozvolu, ali njoj nije urađena na vrijeme i javljeno joj je u poslednjem trenutku. Ne znam šta se tu desilo, ali nisam zaista kriv. Milica se i sama oglasila i rekla da vjerovatno nisam ni znao o čemu se radi. Strogi su sada zakoni što se tiče dozvola i svega u Hrvatskoj, svako ko je nastupio sa mnom morao je da ima dozvolu", rekao je Mile između ostalog, a cijelu izjavu poslušajte u nastavku teksta: