logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste nam poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Mile Kitić priznao istinu: Evo zbog čega su zabranili Milici Jokić da pjeva na njegovom koncertu (Video)

Mile Kitić priznao istinu: Evo zbog čega su zabranili Milici Jokić da pjeva na njegovom koncertu (Video)

Autor Đorđe Milošević
0

Mile je otkrio šta se tu zapravo desilo i čija je krivica.

Evo zbog čega su zabranili Milici Jokić da pjeva na koncertu Mileta Kitića Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

Folk pjevač Mile Kitić pojavio se danas na konferenciji za medije u jednom prijestoničkom hotelu povodom dočeka Nove godine na kojoj će nastupiti zajedno sa koleginicom Indirom Radić.

Muzičar je govorio o brojnim aktuelnostima na estradi, privatnom životu, Marti Savić kao i činjenici da dočeke radi preko 50 godina, ali dotakao se i nedavnog skandala na koncertu u Zagrebu.

Naime, njegovoj mlađoj koleginici Milici Jokić, sa kojom pjevač ima i duet, u poslednjem trenutku javljeno je da neće nastupiti zajedno sa njim, a Mile je sada otkrio čija je to bila zapravo krivica.

"Organizacija je tu kriva, mi smo poslali dokumentaciju za dozvolu, ali njoj nije urađena na vrijeme i javljeno joj je u poslednjem trenutku. Ne znam šta se tu desilo, ali nisam zaista kriv. Milica se i sama oglasila i rekla da vjerovatno nisam ni znao o čemu se radi. Strogi su sada zakoni što se tiče dozvola i svega u Hrvatskoj, svako ko je nastupio sa mnom morao je da ima dozvolu", rekao je Mile između ostalog, a cijelu izjavu poslušajte u nastavku teksta:

@mondo.zabava

Mile Kitić prvi put otkrio ko je zabranio Milici Jokić da nastupi sa njim na koncertu! ️: Mondo #mondo #mondozabava

♬ original sound - Mondo Zabava

Tagovi

mile kitić milica jokić

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Najnovije

COOL PRIČE

PROČITAJ JOŠ