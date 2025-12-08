logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste nam poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Evo kolika je penzija Olge Odanović posle 40 godina karijere: Stekla uslov prije 3 godine, i dalje glumi

Evo kolika je penzija Olge Odanović posle 40 godina karijere: Stekla uslov prije 3 godine, i dalje glumi

Autor Dragana Tomašević
0

Glumica Olga Odanović stekla je uslov za penziju prije tri godine, ali od glume još uvijek ne planira da odustane

Evo kolika je penzija Olge Odanović posle 40 godina karijere Izvor: K1 printescreen

Iako kalendarski ispunjava uslov za penziju, glumica Olga Odanović je jednom priznala da to ne znači kraj karijere duge četiri decenije. Naime, ona nastavlja da igra u pozorištu a glumiće i u filmovima i serijama.

"Vjerovatno ću se penzionisati i osloboditi mjesto nekom mlađem glumcu koji će biti ponosan što je u Narodnom pozorištu. To ne znači da ću se odreći glume jer je ona, prije svega, moja potreba i moja luka u kojoj se uvijek usidrim. Nastaviću da igram predstave koje imam u Narodnom pozorištu i trudiću se da dajem maksimum u granicama mojih mogućnosti“, kazala je glumica.

U odluci koju je donijela ima podršku supruga Dragana Petrovića Peleta, sa kojim je otvoreno razgovarala o tome. Olga je poput svojih kolega glumaca koji su kao i zaposleni u državnom sektoru, od Nove godine dobili povišicu plate, tako da za prvake pozorišta iznose oko 100.000 dinara.

Prema pisanju Kurira, penzije se za dramske umjetnike kreću od 50.000 do 70.000 dinara. Na njihovu visinu utiče i to da li su bili u pozorištu ili su radili kao slobodni umjetnici.

Tagovi

olga odanović penzija

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Najnovije

COOL PRIČE

PROČITAJ JOŠ