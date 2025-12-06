Kejti Peri ozvaničila vezu sa Džastinom Trudoom na Instagramu: Podijelila intimne fotografije sa putovanja u Japan

Kejti Peri i Džastin Trudo sada su i zvanično "Instagram-par".

Izvor: Instagram printscreen / katyperry

Pop zvijezda i bivši kanadski premijer prvi put su se u javnosti pojavili kao par u oktobru. Kejti Peri i Džastin Trudo sada su i zvanično "Instagram-par".

Pop zvijezda (41) podijelila je u subotu, 6. decembra, objavu na Instagramu sa intimnim fotografijama i snimcima sa putovanja u Japan, na kojima se nalazi i bivši kanadski premijer (53).

Na jednoj od fotografija, Peri i Trudo poziraju priljubljeni obraz uz obraz, dok prave selfi na otvorenom. U videu u karuselu vidi se par kako zajedno jede, uz trenutke u kojima jedno drugom nježno gledaju u oči, dok drugi snimak prikazuje njih dvoje na, izgleda, interaktivnoj umjetničkoj izložbi.

"Tokio, uspomene sa turneje i još mnogo toga", napisala je u opisu objave na društvenim mrežama.

Tokom Kejtinog boravka u Japanu, koji je bio dio njene aktuelne "Lifetimes" turneje, pjevačica se u srijedu, 3. decembra, pridružila Trudou tokom njegove posjete bivšem japanskom premijeru Fumiju Kišidi i njegovoj supruzi Juko. Kišida, 68, podijelio je na mreži X fotografiju grupe kako pozira pored novogodišnje jelke i u objavi nazvao Peri "partnerkom" Trudoa.

"Bivši kanadski premijer Džastin Trudo posjetio je Japan sa svojom partnerkom i pridružio se mojoj supruzi i meni na ručku", napisao je u natpisu na japanskom. "Tokom njegovog mandata, više puta smo se sastajali kao kolege lideri, a kada sam posjetio Kanadu, radili smo zajedno na jačanju bilateralnih odnosa, uključujući formulisanje 'Akcionog plana Japan–Kanada', bukvalno se znojeći rame uz rame. Drago mi je što na ovaj način nastavljamo da održavamo to prijateljstvo."

Trudo je kasnije izrazio istu misao kada je ponovo podijelio Kišidinu objavu.

"Sjajno je vidjeti te Kišida", napisao je u svom natpisu, a zatim je dodao: "Kejti i ja smo bili presrećni što smo imali priliku da sjednemo sa tobom i Juko. Hvala ti, Fumio, na prijateljstvu i na kontinuiranom zalaganju za međunarodni poredak zasnovan na pravilima i za bolju budućnost za sve."

Peri i Trudo prvi put su izazvali spekulacije o romansi tokom ljeta, kada su viđeni na sastanku u Montrealu, Kanadi. U vrijeme njihovog prvog javnog izlaska, pjevačica pesme "Bandaids" nedavno se rastala od bivšeg vjerenika, Orlanda Bluma, u junu. Trudo se, međutim, razveo od supruge Sofi Greguar nakon 18 godina braka, 2023. godine.

Izvor je ranije rekao za PEOPLE da je Trudo "jurio" pjevačicu nominovanu za Gremi od njihovih susreta u Montrealu. "Čak je odletio u Kaliforniju da je vidi tokom pauze na turneji", rekao je insajder.

"Imaju laganu, prirodnu povezanost. Ona ga smatra atraktivnim. On je bio veoma obziran."



