Kejti Peri i Džastin Trudo potvrdili vezu: Prije 4 mjeseca ostavila Orlanda Bluma, sad pozira s novim dečkom

Autor Dragana Tomašević
0

Pjevačica Kejti Peri je potvrdila vezu sa Džastinom Trudoom, bivšim premijerom Kanade

Kejti Peri i Džastin Trudo potvrdili vezu Izvor: Youtube/Good Morning America, screenshot

Pjevačica Kejti Peri i bivši kanadski premijer Džastin Trudo, potvrdili su vezi u subotu uveče, nakon romantičnog sastanka u Parizu na kojem su slavili njen 41.rođendan.

Na svom prvom zvaničnom izlasku, Kejti i Džastin su prisustvovali kabareu gdje su ih paparaci nestrpljivo čekali ispred ulaza, zajedno sa pjevačicinim fanovima.

Pogledajte snimak:

Katy Perry and Justin Trudeau took their romance public Saturday night ... the lovebirds went out on a date in Paris, France, to celebrate Katy's 45th birthday. Best Image

TMZ je objavio video u kojem se vidi kako par izlazi nakon predstave,držeći se za ruke, i strpljivo priča sa Kejtinim fanovima, ali i pozira fotografima.

Trudo je prvi put viđen na koncertu Kejti Peri u julu ove godine, samo mjesec dana nakon što je objavljeno da se rastala od glumca Orlanda Bluma s kojim ima ćerku.

Ovako on izgleda:

kejti peri Džastin Trudo

