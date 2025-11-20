"Radila sam 5 godina bez dinara": Sanja Marinković jedna je od najpoznatijih voditeljki, a evo kako je prije živjela

Sanja Marinković prisjetila se početka svoje karijere.

Izvor: Youtube printscreen/ Kurir

Voditeljka Sanja Marinković jednom prilikom prisjetila se svojih početaka na Radio-televiziji Srbije, gdje je vodila jutarnji program. Sanja je ispričala da je nekoliko godina radila bez dinara. Sanja je otkrila da je tih prvih godina karijere radila je sa velikom posvećenošću i entuzijazmom, ali uz brojne izazove i finansijske teškoće.

Ipak, uprkos svim izazovima, voditeljka je zahvalna na toj fazi karijere jer joj je omogućila da stekne dragocjeno iskustvo i izgradi profesionalne vještine.

Ona je istakla da su upravo ti izazovi oblikovali njen karakter i profesionalni integritet, te da je zahvalna što je imala priliku da uči i razvija se u okruženju u kojem je bilo potrebno mnogo truda, strpljenja i ljubavi prema poslu.

"Radila sam pet godina bez dinara, plate su kasnile. Bilo je doba sankcija, a mi koji smo bili honorarci smo radili ni za šta. Sve što sam tamo stekla mi se tek kasnije isplatilo. Moj rad na toj televiziji nije bio zbog novca, već zbog iskustva i zanata", govorila je Sanja svojevremeno.

Voditeljka je navela da ne sme da daje izjave povodom gašenja Odeona, ali kako kaže, Željko Mitrović uskoro će u javnost izaći sa novim saopštenjem.

"Ako me zovete u vezi Odeona, mi ne smemo tim povodom da se oglašavamo dok Željko ne izda saopštenje. On će uskoro da se oglasi i sve će saopštiti ne brinite. Vrlo rado bih dala izjavu, ali sada sve mora da ide preko Pink Media Grupe i mi ne smijemo mimo toga - rekla je voditeljka.

Izvor: Espreso/ MONDO