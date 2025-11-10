Ko je Teodora Kaćanski? Fitnes instruktorka i model čiji je život prekinut metkom namijenjenim njenom dečku

Teodora Kaćanski, talentovana fitnes instruktor i model iz Novog Sada, tragično je ubijena 16. novembra 2016. godine. Njena priča i dalje privlači pažnju javnosti zbog nerazjašnjenog slučaja i povezanosti sa jednom od najpoznatijih tragedija crne hronike u gradu.

Ubistvo novosadske fitnes instruktorke Teodore Kaćanski (30), koja je izrešetana novembra 2016. godine na Detelinari, ponovo se našlo u fokusu javnosti nakon što je pjevačica Edita Aradinović u petak, na koncertu Emine Jahović, predstavila svog novog dečka. On je sve vrijeme bio okrenut ka svojoj izabranici, smješkao se, ali je u jednom trenutku pokušao da se sakrije od kamera.

Mediji su zainteresovano slikali i snimali zaljubljeni par, nakon čega je otkriven i identitet Editinog izabranika. U pitanju Nenad Stević, koji je bio meta pokušaja ubistva i akter jedne od najtragičnijih priča strana crne hronike u Novom Sadu.

Teodora Kaćanski ubijena je 16. novembra 2016. godine u večernjim satima, kada se zajedno sa svojim dečkom Nenadom Stevićem dovezla ispred njegove zgrade u Somborskoj ulici. Stević je istrčao iz automobila i ušao u zgradu, dok je Kaćanski ostala da ga čeka u vozilu.

Premjestila se na vozačevo mjesto kako bi preparkirala džip i u tom trenutku iz obližnjeg žbuna je izašao ubica, prišao njenom prozoru i kroz zatamnjena stakla ispalio više hitaca u njenom pravcu. Hici su je pogodili u vrat, grudi i noge i hitno je prevezena u bolnicu. Nažalost, tri dana kasnije, nesrećna djevojka je podlegla zadobijenim povredama, a mediji su tada pisali da je kobna bila ona na vratu.

Ko je Teodora Kaćanski?

Teodora Kaćanski, rođena 1986. godine u Novom Sadu, bila je talentovana fitnes instruktor, model i lični trener, a preminula je 22. novembra 2016. u rodnom gradu. Završila je Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja na univerzitetu u Novom Sadu, a bila je zaposlena u "Livada" centru kao instruktor fitnesa. Bila je poznata po promociji zdravog načina života, kojeg se i sama pridržavala.

Radila je i kao model. Nosila je više kolekcija, a istakla se u domaćim medijima saradnjom sa dizajnerkama Janom i Jovanom Šolajom, te Lagamijem. Zajedno sa prijateljicom Natašom Šešić je jedno vrijeme bila vlasnik agencije "Tufna" - 2009. godine, gdje su se bavile organizacijom venčanja. Glavni moto im je bio "Zadatak mladenaca je da uživaju".

Među prijateljima je bila omiljena i poznata pod nadimkom Boba, a nekad i Bobica. Malo je poznata činjenica da je bila i filantrop, te vrlo često pomagala siromašnim i osobama sa poteškoćama u razvoju. Učestvovala je i u donatorskim večerima, navodi se na sajtu biografija.org.

O tome koliko je Kaćanski bila voljena govori i to da su Stevićevi i njeni prijatelji čekali ispred Urgentnog centra vijesti o njenom zdravstvenom stanju, a kada je njena porodica donijela odluku da je isključe sa aparata koji su je održavali u životu, došlo je i do manjeg konflikta između Stevića i njegovih prijatelja i porodice.

Kaćanski ubijena greškom

Policija je pokrenula istragu ali u samom početku nije bilo moguće pronaći motiv, jer Kaćanski nije bila kriminalac, nije imala dosije u policiji. Odmah je počelo da se sumnja da je Kaćanski ubijena greškom, posebno imajući u vidu to da su je njeni poznanici, prijatelji i kolege opisali kao izuzetno požrtvovanu osobu, profesionalca i sportistu.

Izuzete su sigurnosne kamere, ali snimak na kom se vidi ubica je bio lošeg kvaliteta i nije se moglo vidjeti mnogo, osim da da šepa na jednu nogu. Sve što je policija pronašla ukazivalo je na to da je za ubistvo odgovoran Goran Cvejić iz Budisave, posebno imajući u vidu da je u tom periodu šepao, ali ipak nije prikupljeno dovoljno dokaza za pokretanje bilo kakvog postupka, pa je tako slučaj ubistva Kaćanski do danas ostao neriješen.

Upravo Cvejić dovodi se u vezu sa ranjavanjem Nika Uskokovića, na kog je pucao dva mjeseca posle ubistva Teodore Kaćanski. Vjeruje se da je i on upucan greškom, jer je vozio automobil Gorana Kovačevića Goranca.

Otmica Cvejića

Da je Cvijetić povezan sa Teodorinim ubistvom, kao i pokušajem likvidacije Nika Uskokovića, po svemu sudeći vjerovali su i Teodorin mladić Nenad Stojić, Goran Kovačević Goranac, Vladica Rakić i Božidar Bosnić. Njih petorica su optuženi da su 22. maja 2017. otela Cvijetića, a početku suđenja u Višem sudu u Novom Sadu izjavili da se ne osjećaju krivim, te da su izveli "građansko hapšenje samo kako bi ga predali policiji".