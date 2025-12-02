logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste nam poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Među prvima dobio otkaz u "Odeonu", a Mitrović ga sada zaposlio na Pinku: Dobio novu šansu, i nije jedini

Među prvima dobio otkaz u "Odeonu", a Mitrović ga sada zaposlio na Pinku: Dobio novu šansu, i nije jedini

Autor Jelena Sitarica
0

Iako je isprva podijelio otkaze radnicima, pojedinima je Željko Mitrović ipak dao drugu šansu i to u novom projektu.

Među prvima dobio otkaz u "Odeonu", a Mitrović ga sada zaposlio na Pinku Izvor: Pink tv /printscreen

Haos u javnosti danima ne jenjava nakon što je Željko Mitrović na dan svoje slave odlučio da napravi "čistku" u svojoj kompaniji. Prvi na redu bio je kolektiv "Odeona", tačnije glumci i članovi ansambla, a Mitrović je najavio da se potpuno obustavlja i produkcija u teatru, te da se od početka sledeće godine očekuje potpuno nova postava.

- Prva mjera u sveobuhvatnim reformama PMG je raspuštanje Teatra Odeon! Spuštena je zavjesa poslednjeg čina, a sad je red na sve druge kompanije i sektore! No mercy, važno je da pomognem djeci bez roditeljskog staranja, a ne nesolidnim ljudima i "bumbarima" - naveo je tada Željko Mitrović koji je najavio još otkaza u narednom periodu. 

Međutim, postoje i oni koji su bili otpušteni, pa su potom ponovo zaposleni, kao što je bio slučaj sa nekadašnjim direktorom "Odeona", Markom Jovičićem.

Njega je sada Željko Mitrović ponovo angažovao i to na poslednjem Pinkovom projektu.

Na Pinku je juče počela da se emituje serija "Nasledstvo", a jednu od glavnih uloga dobio je upravo Jovičić.

Međutim, Marko nije jedini. Na setu serije bilo je još glumaca iz "Odeona" među kojima su i Žarko Dimovski, Marko Marković, Mladen Miljković i Dimitrije Ilić. 

Možda ce vas zanimati


Tagovi

željko mitrović odeon

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Najnovije

COOL PRIČE

PROČITAJ JOŠ