Među prvima dobio otkaz u "Odeonu", a Mitrović ga sada zaposlio na Pinku: Dobio novu šansu, i nije jedini

Iako je isprva podijelio otkaze radnicima, pojedinima je Željko Mitrović ipak dao drugu šansu i to u novom projektu.

Izvor: Pink tv /printscreen

Haos u javnosti danima ne jenjava nakon što je Željko Mitrović na dan svoje slave odlučio da napravi "čistku" u svojoj kompaniji. Prvi na redu bio je kolektiv "Odeona", tačnije glumci i članovi ansambla, a Mitrović je najavio da se potpuno obustavlja i produkcija u teatru, te da se od početka sledeće godine očekuje potpuno nova postava.

- Prva mjera u sveobuhvatnim reformama PMG je raspuštanje Teatra Odeon! Spuštena je zavjesa poslednjeg čina, a sad je red na sve druge kompanije i sektore! No mercy, važno je da pomognem djeci bez roditeljskog staranja, a ne nesolidnim ljudima i "bumbarima" - naveo je tada Željko Mitrović koji je najavio još otkaza u narednom periodu.

Međutim, postoje i oni koji su bili otpušteni, pa su potom ponovo zaposleni, kao što je bio slučaj sa nekadašnjim direktorom "Odeona", Markom Jovičićem.

Njega je sada Željko Mitrović ponovo angažovao i to na poslednjem Pinkovom projektu.

Na Pinku je juče počela da se emituje serija "Nasledstvo", a jednu od glavnih uloga dobio je upravo Jovičić.

Međutim, Marko nije jedini. Na setu serije bilo je još glumaca iz "Odeona" među kojima su i Žarko Dimovski, Marko Marković, Mladen Miljković i Dimitrije Ilić.



