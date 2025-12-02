Pjevačica je uživala u razledanju prstenja sa misterioznim partnerom, iako je demantovala da je riječ o biranju vjereničkog prstena

Izvor: Paparazzo Kurir

Pjevačica Ljupka Stević, nakon što se opekla sa pojedinim bivšim partnerima, naročito sa generalom Dragišom Simićem s kojim je na skandalozan način završila vezu, trudila se da naredne partnere sakrije od očiju javnosti.

Međutim, ovog vikenda, Kurir paparaco ju je ipak uslikao sa izabranikom, i to u zlatari.

Pogledajte:

Vidi opis Ljupka Stević konačno uhvaćena sa dečkom: Bivšem razlupala automobil nakon afere, a novog krila od javnosti (Foto) Ljupka Stević sa novim dečkom kog krije u zlatari Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Paparazzo Kurir Br. slika: 8 1 / 8 Izvor: Paparazzo Kurir Br. slika: 8 2 / 8 Izvor: Paparazzo Kurir Br. slika: 8 3 / 8 AD Izvor: Paparazzo Kurir Br. slika: 8 4 / 8 Izvor: Paparazzo Kurir Br. slika: 8 5 / 8 Izvor: Paparazzo Kurir Br. slika: 8 6 / 8 AD Izvor: Paparazzo Kurir Br. slika: 8 7 / 8 Izvor: Paparazzo Kurir Br. slika: 8 8 / 8

Otkriveni na javnom mjestu

Kao što se vidi na fotografijama, pjevačica i njen partner razgledali su prstenje, a sve vrijeme su bili nasmijani i opušteni dok im je prodavačica pokazivala različite modele.

Ljupka, koja je nedavno proslavila i svoj jubilarni, 40. rođendan, isprobavala je prstenje, dok je njen partner pažljivo pratio svaki pokret, ne skidajući pogled s nje, a u lokalu su se zadržali oko pola sata.

Ekipa Kurira pozvala je Ljupku koja je bila iskreno iznenađena:

- Jao, nema šanse da nas je neko uslikao. Te fotografije ne postoje. Ne mogu da vjerujem... Mi zaista vodimo računa da ne budemo upadljivi - rekla je Ljupka čim je čula razlog poziva, vidno zbunjena.

Na pitanje da li je birala vjerenički prsten, pjevačica je rekla:

- Ma kakvi! To je sve bilo slučajno. Ušla sam samo da provjerim koja mi je veličina prstena. Prodavačica mi je davala da probam razne modele. Gledala sam prave dijamante i upoređivala cijene, ja stvarno volim nakit. I dalje mi nije jasno da me je neko uslikao. Onog momenta kada budem vjerena, prsten stiže iz inostranstva. Nisam ušla zbog kupovine, nego sam spontano svratila - tvrdi pevačica koja je sada otvoreno potvrdila da je u vezi.

- Dečko na fotografiji je moj. Uhvatili ste nas, šta da radim. U vezi sam, lijepo mi je, živimo zajedno. Ne bih da otkrivam detalje jer privatnost čuvam za sebe, ali šta da radim kada imate slike. Tačno sam znala da ne treba da idem - rekla je kroz osmijeh.

Ljupka Stević sa novim dečkom kog krije u zlatari

Izvor: Print screen

Haos sa bivšim

Podsjetimo, svojevremeno je izbio ogroman skandal u javnosti nakon što je isplivao snimak na kom se vidi kako Ljupka razbija automobil svom partneru Dragiši Simiću.

Ona je na Instagramu otkrila da, Dragiša Simić, "ima ljubavnice koje vodi na svoju vikendicu na Avali", nakon čega su uslijedili klipovi unakaženih automobila. Ona je kasnije izjavila da nije demolirala kola, ali da jeste nokautirala generala i određena joj je mjera zabrane prilaska.