Ekskluzivni snimak Didija pre hapšenja: Netflix objavio trejler nove serije, milioni gledali scenu iz hotela (Video)

Autor Dragana Tomašević
Producent Netfliksove dokumenarne serije koja će premijerno biti prikazana 2. decembra je reper 50 Cent

Ekskluzivni snimak Didija pre hapšenja: Netflix objavio trejler nove serije, milioni gledali scenu iz hotela (Video) Izvor: Netflix

Netflix je objavio trejler za dokumentarnu seriju o uhapšenom reperu Paf Didiju, "Diddy: The Reckoning", izvršnog producenta Kertisa Džeksona, repera poznatijeg kao 50 Cent, i Emi nagrađene rediteljke Aleksandrije Stejplton.

Serija ispituje uspod i pad ozloglašenog repera Šona Kombsa tokom godina, a u sinopsisu stoji da je dokumentarac "istraživaje medijskog mogula, muzičke legende i osuđenog prestupnika".

Didi je ranije ove godine proglašen krivim po dve tačke optužnice za prevoz radi bavljenja prostitucijom, ali je izbjegao tri najteže optužbe za koje mu se sudilo: dvije tačke trgovine ljudima u svrhu se*sualne eksploatacije i jednu tačku reketiranja.

Pogledajte:

Netfliks dokumentarac o P Didiju
Izvor: Netflix

Novi trejler počinje snimkom Didija šest dana prije njegovog hapšenja u septembru 2024, dok nekome preko telefona govori: "Moramo da pronađemo nekoga ko će raditi sa nama, a ko je radio u najprljavijim od prljavih poslova. Gubimo", kaže Didi.

Šon Kombs Netflix snimci

