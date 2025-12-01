"Ljubomorna sam na tebe": Haos na snimanju, Karleuša žestoko isprozivala Viki Miljković

Jelena Karleuša ponovo se našla u centru pažnje nakon svađe sa koleginicom Viki Miljković.

Izvor: MONDO

Tokom snimanja ponovo je planula svađa između Jelene Karleuše i Viki Miljković. Rasprava se zahuktala zbog jednog učesnika iz Bosne i Hercegovine. Povod je bila Jelenina tvrdnja da Viki "prigrabi" gotovo sve kandidate, naročito one iz Bosne, zbog čega, kako kaže, ona više ne može da se opusti u ulozi žirija.

"Imaćemo još jednog kandidata koji će odabrati Viki. Ja sam najljubomornija na Viki, poznata sam po tome", rekla je Karleuša.

"Ne mogu da se opustim, Viki, dok si mi konkurencija u žiriju. Ljubomorna sam na tebe, pogotovo za kandidate iz Bosne. Zapravo je Viki najveća bosanska zvijezda", nastavila je Jelena, što je izazvalo smijeh publike.

"Šta ću kad me vole, godinama unazad. Ne kažem ja da drugi ne postoje. Oni biraju mentora, Jelena, a ne zvijezdu u Bosni. Jesi li dobila danas kandidata iz Bosne? I prošle nedelje?"

Jelena Karleuša je potom zasmijala i koleginicu i publiku.

"Nemoj, djevojko, da me prekidaš, mnogo si se opustila. Ja ti nisam Zorica da te puštam."

Viki joj je odgovorila kroz osmijeh.

"Pa šta ćeš da radiš? Da me biješ?"