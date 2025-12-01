logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste nam poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

"Ljubomorna sam na tebe": Haos na snimanju, Karleuša žestoko isprozivala Viki Miljković

"Ljubomorna sam na tebe": Haos na snimanju, Karleuša žestoko isprozivala Viki Miljković

Autor Ana Živančević
0

Jelena Karleuša ponovo se našla u centru pažnje nakon svađe sa koleginicom Viki Miljković.

"Ljubomorna sam na tebe": Haos na snimanju, Karleuša žestoko isprozivala Viki Miljković Izvor: MONDO

Tokom snimanja ponovo je planula svađa između Jelene Karleuše i Viki Miljković. Rasprava se zahuktala zbog jednog učesnika iz Bosne i Hercegovine. Povod je bila Jelenina tvrdnja da Viki "prigrabi" gotovo sve kandidate, naročito one iz Bosne, zbog čega, kako kaže, ona više ne može da se opusti u ulozi žirija.

Pogledajte fotografije Jelene Karleuše:

"Imaćemo još jednog kandidata koji će odabrati Viki. Ja sam najljubomornija na Viki, poznata sam po tome", rekla je Karleuša.

"Ne mogu da se opustim, Viki, dok si mi konkurencija u žiriju. Ljubomorna sam na tebe, pogotovo za kandidate iz Bosne. Zapravo je Viki najveća bosanska zvijezda", nastavila je Jelena, što je izazvalo smijeh publike.

"Šta ću kad me vole, godinama unazad. Ne kažem ja da drugi ne postoje. Oni biraju mentora, Jelena, a ne zvijezdu u Bosni. Jesi li dobila danas kandidata iz Bosne? I prošle nedelje?"

Jelena Karleuša je potom zasmijala i koleginicu i publiku.

"Nemoj, djevojko, da me prekidaš, mnogo si se opustila. Ja ti nisam Zorica da te puštam."

Viki joj je odgovorila kroz osmijeh.

"Pa šta ćeš da radiš? Da me biješ?"

Tagovi

Jelena Karleuša Viki Miljković

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Najnovije

COOL PRIČE

PROČITAJ JOŠ