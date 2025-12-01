logo
Karleuša lupila šamar nepoznatom muškarcu: Osvanuo snimak na mrežama, nije znao šta ga je snašlo

Autor Jelena Sitarica
0

Snimak na kom se vidi dio performansa pjevačice napravio je haos na mrežama, a komentari su podijeljeni

Karleuša lupila šamar nepoznatom muškarcu: Osvanuo snimak na mrežama, nije znao šta ga je snašlo Izvor: instagram/superstarkarly

Jelena Karleuša prije nekoliko dana je nastupila u Frankfurtu, a nakon što su na mrežama osvanuli snimci sa koncerta, reakcije su se samo ređale. Ona je u jednom trenutku na binu  izvela nepoznatog muškarca što je publika ispratila vriskom i povicima, a nakon što se oko njega uvijala, udarila mu je šamar,  to ne ni lagan, ali je i to bilo dovoljno da ljudi reaguju. 

Inače, nekada je bilo pravilo da Jelena na pjesmu "Ide maca oko tebe“ bira muškarca iz publike i pleše oko njega, pa je tako nastao i mali kultni trenutak njenih nastupa.

Na neko vrijeme je to izbacila, ali, kako je sama rekla, riješila je da ponovo „kopira sebe“ i vrati taj stari fazon.

Inače, ranijih godina, ovako nešto bilo je standardan dio Jeleninih nastupa uz pjesmu "Ide maca oko tebe", ali je na neko vrijeme odlučila da prestane sa performansom koji su ponajviše voljeli muškarci.

Šta vi kažete? Zavodljivo i seksi ili previše?

(Kurir.rs/MONDO)

