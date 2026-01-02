Djevojka je u centru Beograda preminula usled predoziranja narkoticima. Nakon toga je mladić skočio.

Prema poslednjim saznanjima "Blica", djevojka M.P. (28) preminula je tokom intimnog odnosa sa M.M. (30) 1. januara ove godine oko 15 časova u jednom stanu u Cvijićevoj ulici u centru Beograda. Ona se predozirala narkoticima prema pisanju pomenutog lista, a on je nakon toga skočio sa zgrade.

M.M. je pozvao Hitnu pomoć koji im je navodno rekao da je njegova djevojka navodno koristila kokain. Bila je bez svijesti.

"Tročlana ekipa stigla je u stan i odmah su krenuli sa reanimiranjem djevojke. Nažalost, bezuspješno, nije davala znake života.

Tada je doktor iz ekipe konstatovao njenu smrt. Dok je on izgovarao vreme, tehničar se okrenuo.

Sve se dešavalo u sekundi. Mladić, koji je stajao u stanu dok su ljekari pokušavali da spasu djevojku, približio se prozoru, a tehničar je instiktivno krenuo ka njemu. Međutim, mladić je u djeliću sekunde skočio sa prozora iz stana koji se nalazi na 9. spratu, ne dajući nikakvu šansu ljekarima da ga uhvate i spasu", otkrio je izvor "Blica".

