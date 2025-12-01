"Ta scena je najkomičnija koju sam vidio u našem filmu": Nikola Kojo nam otkrio da je plakao od smijeha dok je gledao

Na konferenciji povodom premijere filma "Povratak Žikine dinastije" ekipa MONDA imala je prilike da porazgovara sa glavnim glumcima.

Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

Fanovi čuvenog serijala filmova "Žikina dinastija" s nestrpljenjem očekuju najnoviji nastavak - "Povratak Žikine dinastije".

Tim povodom uputili smo se na konferenciju za novinare, na kojoj su akteri filma - Nikola Kojo, Srđan Timarov, Danijela Dimitrovska, i mnogi drugi, zagolicali maštu i otkrili neke detalje iz ostvarenja.

Nikola Kojo je otkrio da je se zbog jedne scene toliko smijao da su mu krenule suze dok je gledao, te ju je nazvao "najkomičnijim momentom u istoriji srpskog i jugoslovenskog filma".

Poslušajte: