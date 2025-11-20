logo
Otkrivena tajna "Žikine dinastije": Ovo je istina o odnosu dvojice glumaca, zbog Gidre napustio snimanje

Autor Marina Cvetković
0

Kultni film "Žikina dinastija" snimljen je pre nekoliko decenija, a replike čuvenog Milana i Žike i danas se pamtne.

Otkrivena tajna "Žikine dinastije": Ovo je istina o odnosu dvojice glumaca, zbog Gidre napustio snim Izvor: Facebook

Jedan od omiljenih domaćih filmova je "Žikina dinastija", a nezaoboravni dvojac - lik Milana igrao je Marko Todorović, dok je Dragomir Bojanić Gidra glumio neponovljivog Žiku.

Njihovo prijateljstvo nije bilo samo na malim ekranima, već su postali veoma bliski i u privatnom životu.

Spekulisalo se o sukobu

Nakon petog nastavka serijala "Žikina dinastija", Marko Todorović odlučio je da napravi pauzu. Iako se dosta spekulisalo da je došlo do sukoba, reditelj Zoran Čalić otkrio je da to nije bio razlog ove odluke."Gidra je te 1985. godine snimio sedam - osam filmova i imao predstave u pozorištu. Bilo je teško uskladiti termine. Marko je tada rekao da bi voleo da se odmori", rekao je Čalić koji je pokušao da ga vrati na set.

Pogledajte još kadrova iz kultnih filmova:

"Na snimanju je Gidra često podbadao Marka zbog te pauze. Uživali su zajedno i pred kamerama i van njih. Sjajna kombinacija", dodao je on.

Podsetimo, ovaj kultni film dobio je nastavak "Povratak Žikine dinastije" u kome svoj glumački debi ima manekenka Danijela Dimitrovska, a mladi glumac Nikola Brun tumačiće legendarnog Žiku.

Pogledajte kadrove:

(Kurir / MONDO)

