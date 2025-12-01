"Namerno su nas držali kao stoku": Oglasila se Barbara Bobak nakon deportacije, iznela stravične detalje

Pevačica Barbara Bobak odlučila je da posle golgote koju je prošla na aerodromu u Švedskoj tuži sve zbog maltretiranja

Pevačica Barbara Bobak provela je gotovo dva dana zaglavljena na aerodromu u Geteborgu. Zajedno sa ocem i grupom muzičara, među kojima je bio i Sloba Radanović, zadržana je u subotu u 8.30 ujutru na pasoškoj kontroli, dok su pokušavali da uđu u zemlju radi zakazanog nastupa.

Nakon ispitivanja, bez ikakvog obrazloženja prebačeni su u poseban prostor na aerodromu, uprkos tome što su imali kompletnu dokumentaciju i sve radne dozvole.

Tužiće ih

Posle golgote koju je prošla, ukrcala se na avion za aerodrom, a za Kurir je otkrila da će najverovatnije da ih tuži.

- Namerno su nas držali jer bukvalno niko nije mogao da nam pomogne. Ni advokat, ni ambasada, bili smo totalno bespomoćni.Angažovaću advokate jer ovo ovako neće proći. Da sam ja nešto skrivila pa da kažeš, ali sa naše strane je sve čisto, a zbog njihove greške ispaštamo svi. Ovo neće proći. Raspitaću se da ih tužim. O materijalnoj šteti koju su napravili i da ne pričam. Čoveku koji je organizovao koncert i nama koji smo uzimali duple karte, pa nisu se setili da nam donesu da jedemo, ali su se setili da platimo račun za kofere. Do juče nisu ni znali gde su nam koferi. Kao da smo stoka ona najgora, kao da su nas uhvatili da ne znam ni ja šta prenosimo. E, takav smo tretman imali i to ni krivi ni dužni - rekla je za Kurir Barbara.

