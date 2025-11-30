Malo ko zna kako se Jala i Buba stvarno zovu: Evo šta poznatim reperima piše u ličnoj karti

Jala Brat i Buba Koreli stekli su veliku slavu, iako ih mnogi još uvijek ne prepoznaju po pravim imenima.

Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

Bosansko-hercegovački reperi Jala Brat i Buba Koreli više od deceniju dominiraju regionalnom muzičkom scenom. Ipak, malo ko zna kako se njih dvojica zapravo zovu.

Naime, Jala Brat je umjetničko ime muzičara kome u ličnoj karti piše Jasmin Fazlić. Sa druge strane, Buba Koreli je pseudonim pod kojim se predstavlja muzičar Amar Hodžić.

Inače, vikendica repera Jasmina Fazlića, poznatijeg kao Jala Brat, izgorela je krajem septembra tekuće godine. Kako prenose bosanski mediji, u ranim jutarnjim časovima došlo je do požara na jednoj od vikendica u naselju Vrutci, kod Nišića, opština Ilijaš.

Buba ima dve devojke

Podsjetimo, Buba Koreli ima dvije zvanične djevojke, a što je još zanimljivije, one od početka znaju jedna za drugu. Ova informacija isplivala je u javnost 2021. godine, a nakon toga pojavile su se dodatne informacije.

Nedavno je izvor blizak reperu otkrio da obje izabranice žive kao grofice pored njega.

"Šta im fali? Pored njega obje lijepo žive. Nose skupu garderobu, nakit, tašne i ništa im ne nedostaje. Koreli brine o njima i ne bi dozvolio da im nešto zafali. Lijepo njemu, lijepo njima. Ta priča je u početku ljudima bila čudna, ali sada se narod normalno nosi s tim. On je iskren prema njima i ne radi im ništa iza leđa, kao što 90 posto muškaraca ima žene i djevojke, a kriju paralelnu vezu s nekim. Buba igra otvorenih karata i ne zavlači svoje djevojke", rekao je izvor.