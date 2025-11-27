"Ovo je nepoštovanje, ne mogu da verujem da tako tretira kolege": Pjevačica nakon šokantnog poteza Mileta Kitića

Nela Vidaković detaljno je govorila o svom kolegi Miletu Kitiću.

Mile Kitić je nedavno održao spektakularan koncert u zagrebačkoj Areni, o kojem se i dalje govori. Pjevač je prvobitno planirao da mu se na sceni kao specijalni gost pridruži koleginica Milica Jokić, sa kojom ima i duet, ali je u poslednjem trenutku odlučio da odustane od tog poziva. Ovakav njegov potez iznenadio je i šokirao njihovu koleginicu Nelu Vidaković.

"Tu se nešto čudno izdešavalo. Ne mogu da vjerujem da Mile Kitić na taj način tretira kolege, pogotovo što i duet imaju. Ne deluje mi kao neozbiljan, neodgovoran i nepošten. Ispratiću dešavanje, ali svakako da nije u redu tako otkazati nekome veče pred koncert bez ikakvog objašnjenja", rekla je Nela Vidaković.

"Mogu misliti kako se Milica Jokić osjećala, sigurno se pripremala danima, puna nade i volje, a onda doživi ''udarac u prazno''. Ja sam pjevala na koncertu pokojnog Šabana Šaulica u Brčkom, osim mene je gošća bila i Šemsa Suljaković. Pripremala sam se ozbiljno za taj koncert i da mi je Šaban otkazao veče prije bez ikakvog objašnjenja to bi me pogodilo. Doživjela bih to kao nepoštovanje, a preko toga ne prelazim lako", dodala je ona.

Nela Vidaković i sama se suočavala sa neprijatnim situacijama, ali je iz toga izvukla pouku.

"Iako sam imala puno nastupa u Hrvatskoj, imala sam situaciju prije par godina da mi je dogovoreni koncert za Novu Godinu u Zagrebu bio otkazan bez objašnjenja, tako da sam ostala bez angazmana. Takodje sam imala zakazan nastup za Dan zaljubljenih u organizaciji Ivana Zak u Jastrebarskom, isto tako par dana prije mi je bio otkazan bez jasnog razloga. Takve stvari se svima dešavaju u poslu. Ali, pretpostavljate da sa tim ljudima više ne sarađujem. Naučila sam da biram saradnike, ali ipak se uvijek može potkrasti neka greška", zaključila je za "Informer" Nela Vidaković.

Oglasila se i Milica

Milica se, inače, oglasila i istakla da je bila šokirana tom odlukom.

"Iskreno ne znam šta se tu desilo. Ja sam takođe u šoku, mislim da Mile Kitić nema veze sa tim. U suštini, ja sam bila obaviještena veče prije da neću nastupiti i to je to", rekla je Milica Jokić pa dodala:

"Preko PR tima su me obavijestili, nisu mi naveli nikakav razlog. Spremala sam se za to, mjesecima unaprijed sam bila obaviještena o koncertu i bila sam pozvana, tako da baš ne znam koji je razlog."

Na pitanje da li se čula sa Miletom od tog skandala, rekla je za "Telegraf":

"Nisam htjela da opterećujem čovjeka pošto znam da je bio u gužvi. Sigurna sam da ćemo se čuti, ali ja mislim da to nema veze sa njim. Iskreno, ništa se nije dešavalo, nema razloga da krijem išta. Zaista ne znam šta je razlog."

