logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste nam poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Dženifer Aniston se udaje u pravoslavnoj crkvi: Glumica ne želi da zaboravi svoje porijeklo, poznato gdje će se vjenčati

Dženifer Aniston se udaje u pravoslavnoj crkvi: Glumica ne želi da zaboravi svoje porijeklo, poznato gdje će se vjenčati

Autor Ana Živančević
0

Otac Dženifer Aniston rođen je na Kritu, a glumica planira u Grčkoj da organizuje gala vjenčanje.

Dženifer Aniston se udaje u pravoslavnoj crkvi Izvor: Matt Baron/BEI / Shutterstock Editorial / Profimedia

Holivudska zvijezda Dženifer Aniston sprema se za treće vjenčanje, a planovi su toliko neobični da su iznenadili i njene najbliže.  Kako tvrde izvori bliski glumici, Anistonova želi da izgovori sudbonosno "da" sa svojim partnerom Džimom Kertisom u pravoslavnoj crkvi u Grčkoj.

Pogledajte fotografije Dženifer Aniston:

Grčka za život glumice ima posebno značenje jer je njen otac, glumac Džon Aniston, rođen na Kritu. Prije smrti joj je, tvrdi izvor, ostavio važan amanet "da ne zaboravi svoje porijeklo, tradiciju i vjeru porodice iz koje potiče".

Stručnjak za hipnozu Džim Kertis još uvijek nije zvanično zaprosio glumicu, ali to navodno planira. Dženifer sanja o bajkovitijem vjenčanju od prethodnih.

"Džen je umijela da kaže da je imala već svadbu iz snova kada su se ona i Bred Pit vjenčali prije 25 godina u Malibuu. Ali Džim je postao zrak sunca u njenom životu i sa njim dolazi šansa da to konačno učini kako treba", tvrde izvori bliski Aniston.

Izvor dodaje da žele svadbu u zoru, sa pogledom na Egejsko more, među drevnim ruševinama i u pravoslavnom hramu.

Dženifer, koja Grčku smatra mjestom gde joj se "srce osjeća kao kod kuće", mašta o maloj i emotivnoj svadbi. Očekuje se da će među zvanicama biti njeni bliski prijatelji Džimi Kimel, Džejson Bejtmen i Kortni Koks.

Možda će vas zanimati

Tagovi

dženifer aniston vjenčanje Grčka pravoslavna crkva Džim Kertis

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Najnovije

COOL PRIČE

PROČITAJ JOŠ