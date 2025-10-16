logo
Izjava Dženifer Aniston šokirala svijet: Glumica otkrila zašto ne želi da usvoji dijete

Izjava Dženifer Aniston šokirala svijet: Glumica otkrila zašto ne želi da usvoji dijete

Autor Ana Živančević
0

Dženifer Aniston otvoreno je govorila o borbi za potomstvo.

Izjava Dženifer Aniston šokirala svijet: Glumica otkrila zašto ne želi da usvoji dijete Izvor: Media Punch, MediaPunch Inc / Alamy / Profimedia

Privatni život Dženifer Aniston često intrigira javnost. Mediji su joj često postavljali pitanja o porodici i potomstvu, ali ih je uvijek vješto izbjegavala. No, sada je odlučila da prekine tišinu i konačno otvori dušu.

Pogledajte fotografije Dženifer Aniston:

Nedavno je u emotivnoj ispovijesti progovorila o dugoj borbi za potomstvo, a sada je otišla korak dalje, te je javnosti otkrila razlog zašto nikada nije usvojila djecu. U novoj epizodi popularnog podkasta "Armchair Expert" ispričala je da razlog "sebičan", jer je oduvek htjela da ima biološko dijete.

"Kada ljudi kažu: 'Ali možeš da usvojiš', ja odgovorim da prosto ne želim da usvojim", rekla je 56-godišnja zvijezda serije "Prijatelji", te dodala:

"To je jedini način. Sebično ili ne, šta god to bilo – to sam željela", dodala je.

Aniston je tokom razgovora sa voditeljkom Monikom Pedman govorila i o miru koji je pronašla nakon što je prihvatila činjenicu da majčinstvo neće biti dio njenog života.

"U nekom trenutku shvatiš da je to van tvoje kontrole. Jednostavno, više ne postoji ništa što možeš da uradiš", kazala je glumica.

Podijeljena mišljenja

I dok jedni podržavaju njenu odluku, primjera radi, uz ovaj komentar:

"Ljudi misle da žena duguje svijetu da se ostvari kao majka. Ako bi muškarac naveo isti razlog zašto ne želi da usvoji - jer želi svoju krv i svoju lozu, onda je to OK, a ako žena to kaže - onda je zla žena."

Drugi, pak, navode da je razlog sebičan:

"Dženifer koja kaže da ne želi da usvoji dijete, jer želi svoju DNK je apsoultno sebično od nje. Ima toliko djece na svijetu kojoj je potreban dom, ali empatija kod slavnih očigledno prestaje tamo gdje 'genetika' počinje. I ne - ovo nije iskrenost, ovo je egocentrično", napisala je jedna korisnica na Iksu.

(Superžena/ MONDO)

