"Zbog Mine Kostić nije pričao sa mnom 3 dana": Jelena iz grupe Zana otkrila tajnu hit pjesme

Jedna od najpoznatijih pjesama Mine Kostić je napravila haos u braku Jelene i Žike

Izvor: Kurir TV printscreen

Jelena i Žika Zana su nakon duže medijske pauze govorili o karijeri i saradnji kako je izgledala saradnja sa Minom Kostić.

Jelena se prisjetila svoje saradnje sa Minom Kostić i otkrila da njihov duet u to vrijeme nije naišao na Žikino odobravanje. Priznala je da suprug nije bio srećan njenom odlukom da prihvati pjesmu bez prethodnog dogovora sa njim.

"Žika nije pričao sa mnom tri dana. Marina me je zvala i pitala me da li bi, ja sam rekla da da, ali nisam rekla Žiki i on se naljutio. I sad vidim da puštaju, da ljudi slušaju", rekla je Jelena, a Žika dodao: "Nije mi se dopao pravac muzički.

Podsetite se ove pesme:

Jelena Zana i Mina Kostić Izvor: YouTube/Melos Marketing

U razgovoru su se osvrnuli i na uspomene vezane za Ljiljanu Jorgovanović, koja je nedavno preminula. Žika je istakao njen izuzetan autorski trag, dok je Jelena evocirala uspomene na njihovo druženje.

"Ja ću je pamtiti po odličnim tekstovima, i evo sad sam pričao sa Željkom, za njega je uradila mnoge stvari. Mnogo mi je žao što se to desio, ostaje tuga i pamtićemo je po divnim tekstovima, to je ta priča".

"Ja ću je pamtiti po druženju i tim svađama sa Marinom, one su bila kao dvije sestre", dodala je Jelena.

(Blic, MONDO)