Bivši muž Jovane Jeremić postaje voditelj? Dok pljušte otkazi na Pinku, ona dobija konkurenciju

Autor Marina Cvetković
0

Evo kakvu emisiju će Vojislav Milošević voditi.

Bivši muž Jovane Jeremić postaje voditelj? Izvor: Facebook printscreen / Vojislav Milošević

Bivši muž Jovane Jeremić, Vojislav Milošević pokreće svoju emisiju. On će se oprobati u ulozi voditelja, a sada je otkrio dio onoga što će predstaviti javnosti.

Vojislav je odlučio da se oproba u novom poslu, a svoju veliku ljubav prema četvorotočkašima će podijeliti u javnosti. On pravi emisiju koja će biti posvećena upravo automobilima, a kako je najavio, projekat uskoro kreće.

Na Jutjub kanalu će praviti razne priče iz garaže i savetovati ljude kako da održavaju svoje automobile.

"Uskoro samo zbog vas snimam najbolje priče iz svijeta automobilizma. Nećemo glumiti stručnjake, već će teme biti dogodovštine i zanimljivi momenti sa vašim četvorotočkašima koje ćete pamtiti zauvijek", napisao je on na TikToku.

@vojislavmilosevicUskoro samo zbog vas snimam najbolje priče iz sveta automobilizma. Nećemo glumiti stručnjake, već će teme biti dogodovštine i zanimljivi momenti sa vašim četvorotočkašima koje ćete pamtiti zauvek.#podcast#podcastclips#new#projectcar#car♬ Ready for Action13722 - SharpFourStudio

Jovana ne krije da će Voja od nje imati pomoć ukoliko za to bude bilo potrebe, što i ne treba da čudi budući da je u više navrata isticala da su nakon razvoda ostali u sjajnim odnosiam.

Tagovi

Jovana Jeremić bivši muž voditelj Vojislav Milošević

