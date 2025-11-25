Bivši muž Jovane Jeremić postaje voditelj? Dok pljušte otkazi na Pinku, ona dobija konkurenciju

Evo kakvu emisiju će Vojislav Milošević voditi.
Bivši muž Jovane Jeremić, Vojislav Milošević pokreće svoju emisiju. On će se oprobati u ulozi voditelja, a sada je otkrio dio onoga što će predstaviti javnosti.
Vojislav je odlučio da se oproba u novom poslu, a svoju veliku ljubav prema četvorotočkašima će podijeliti u javnosti. On pravi emisiju koja će biti posvećena upravo automobilima, a kako je najavio, projekat uskoro kreće.
Na Jutjub kanalu će praviti razne priče iz garaže i savetovati ljude kako da održavaju svoje automobile.
"Uskoro samo zbog vas snimam najbolje priče iz svijeta automobilizma. Nećemo glumiti stručnjake, već će teme biti dogodovštine i zanimljivi momenti sa vašim četvorotočkašima koje ćete pamtiti zauvijek", napisao je on na TikToku.
Jovana ne krije da će Voja od nje imati pomoć ukoliko za to bude bilo potrebe, što i ne treba da čudi budući da je u više navrata isticala da su nakon razvoda ostali u sjajnim odnosiam.
