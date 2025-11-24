Breskvica pjeva u halterima, a u publici roditelji: Nikad provokativnija, ispod sakoa samo prozirni brushalter

Breskvica se pojavila u vrlo izazovnoj crnoj kombinaciji koja je istakla njen dekolte, dok je haljina-sako savršeno naglašavala figuru, a čipkaste čarape upotpunile stajling.

Izvor: Ig/brrrreskvica

Mlada muzička zvijezda Anđela Ignjatović Breskvica sinoć je nastupila u beogradskom klubu koji je bio ispunjen do poslednjeg mjesta, a publika je dva sata uživala u njenom izgledu i numerama.

Breskvica se pojavila u vrlo izazovnoj crnoj kombinaciji koja je istakla njen dekolte, dok je haljina-sako savršeno naglašavala figuru, a čipkaste čarape upotpunile stajling.

Podijelila je ovaj provokativni stajling i na instagramu:

Kada je izašla na binu, nastao je opšti delirijum, a publika je jedva čekala da krene sa svojim hitovima. Tokom nastupa, pored publike, bili su i njeni najbliži – majka, otac i brat. Dok su roditelji sve vrijeme pratili i snimali ćerku, brat je prišao bini i uručio joj buket crvenih ruža. Breskvica mu se vidno srećna i ponosna zahvalila na gestu, piše Nova.

Ekipa MONDA zebilježila je stajling uživo:

Pogledajte 00:12 Breskvica u halterima na nastupu u Beogradu Izvor: MONDO/Đorđe Milošević Izvor: MONDO/Đorđe Milošević







Publika je ostala do samog kraja, pjevala uglas, dok je Breskvica nizala hitove i držala atmosferu na visokom nivou tokom cijele večeri.







Majka i otac ponosni na nju

Pjevačica je jednom istakla da joj roditelji više ne dijele savjete:

"Mami i tati se sve dopada što uradim, tako da meni je uvijek drago zbog toga. Uvijek su tu da me podrže", rekla je ona jednom prilikom, prenosi Nova.