Ana Bekuta slomljena od bola na pomenu Milutinu Mrkonjiću: Došla na groblje sa Ivicom Dačićem

Ana Bekuta ne krije tugu zbog smrti svog partnera.

Izvor: Instagram/ivica.dacic.rs/Printscreen

Danas se navršavaju četiri godine od smrti Milutina Mrkonjića, nekadašnjeg ministra za infrastrukturu i saobraćaj, a njegovi najbliži okupili su se na Novom groblju kako bi mu odali počast.

Među njima bila je i njegova dugogodišnja partnerka, pevačica Ana Bekuta, koja je došla u društvu prijatelja i političkih saboraca, ministra unutrašnjih poslova Ivice Dačića i Branka Ružića Svi su zajedno položili cvijeće i upalili svijeće na njegovom grobu, odajući počast životu i radu koji je ostavio za sobom.

Ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić emotivnim rečima se obratio svom prijatelju.

"Milutin Mrkonjić, legenda koja živi. Bio si nam otac, učitelj, drug... Četiri godine bez tebe, a ljubav i sjećanje je sve jače i jače...", napisao je Dačić.

Branko Ružić nije krio tugu zbog godišnjice, pa otkrio da je ponosan na prijateljstvo sa Mrkonjićem.

"Veliki šmekeri ne odlaze. Ostavio si svima nama vrednosni sistem koji će samo rijetki dostići. Ponosan na prijateljstvo, Mrko legendo", napisao je Ružić.

Oglasila se i Ana

Pjevačica Ana Bekuta je podijelila ove fotografije na Instagramu, a onda je stavila i pjesmu od Bekija Bekića: "Čubura".

Dio pjesme glasi: "Viđate li moju majku, što na nebu živi sama. Pitajte je što ostavi mene jadnog sirotana"

Pogledajte fotografije Ane i Milutina: