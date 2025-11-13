Živojinovići okupili krem estrade: Prijovićka u zagrljaju Brene i Bobe, tu je i Filip, evo šta je povod (Foto)

Brojne javne ličnosti pojavile su se večeras kako bi podržali porodicu Živojinović u Beogradu.

Izvor: Kurir

Jedna od najvećih muzičkih zvijezda sa naših prostora, Lepa Brena, pojavila se na modnoj reviji koja je okupila brojne poznate ličnosti iz svijeta mode, muzike i biznisa.

Pjevačica je na događaj stigla u elegantnom izdanju i, kao i uvijek, privukla pažnju svih prisutnih.

Muzička diva je pozdravila sedmu silu, pridružio joj se i suprug Slobodan Boba Živojinović koji je takođe pozdravio okupljene medije.

Tu je bio i Filip Živojinović koji je oduševio sve odabirom stajlinga, a kasnije je stigla i njegova supruga, muzička zvijezda Aleksandra Prijović.

Pravo iznenađenje za okupljene medije bila je pojava pjevačice Ane Bekute, koja je došla da podrži svoju koleginicu i prijateljicu.

Folk zvijezda se pojavila u crnoj svječanoj haljini, dok je na licu imala naočare tamnobraon boje.

Pored nje, na događaj su došli i Nikola Rokvić, Žika Jakšić, Tanja Ranđelović i mnoge druge poznate ličnosti.

Izvor: Kurir/ Mondo