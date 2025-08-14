Kako izgleda frajer koji je smuvao Marinu Visković: Krije ga od svih, a sad isplivala fotka sa misterioznim strancem

Pjevačica već neko vrijeme uživa sa partnerom kog je upoznala u Dubaiju

Izvor: Instagram / marina_viskovic_official

Pjevačica Marina Visković već neko vrijeme je u srećnoj vezi, a iako je jedno vrijeme krila od javnosti svoj privatni život, sada je odlučila da ga prvi put pokaže javnosti.

Ona je objavila njihovu prvu zajedničku fotografiju, dok u pozadini ide pjesma Olivera Dragojevića "U mom zagrljaju".

Izvor: Instagram / marina_viskovic_official

Njen izabranik ne živi u Srbiji, ali im to nije bila prepreka za ljubav. Par trenutno uživa na romantičnom odmoru na Mikonosu, gdje Marina redovno objavljuje zavodljive kadrove sa plaže, a sada je odlučila i da pratiocima pokaže misterioznog frajera koji je osvojio njeno srce, a kog je upoznala u Dubaiju.

Izvor: Instagram / marina_viskovic_official

Podsjetimo, ona je nedavno za domaće medije otkrila detalje o svom novom partneru:

"Jeste stranac. Podijelila sam to jer sam željela da znaju da sam zaljubljena, ne radim to često. Zanimljivo je to kako se sporazumijevamo, ima svega (smijeh). Ali bitno je da je dobra energija, da je on dobar čovjek jer ja ne bih pristala na nešto manje od onog što sam zacrtala. Ja sam bila u miru, nije mi trebao muškarac i nisam taj tip djevojke da mi treba neko. Lijepo mi je, putujem, lijepo je podijeliti sa nekim to, ali ne po svaku cijenu", ekla je ona tada za 24sedam.

Izvor: Instagram/marina_viskovic_official/printscreen

Inače, Marina se nedavno odlučila i na proceduru uklanjanja silikona iz usana, a pratioci su saglasni da je to bila odlična odluka, te da nikad bolje nije izgledala.

"Odlučila sam da ispravim grešku iz mladosti. Nikada nije kasno za promjene, posebno ako su one pozitivne. Savjetujem svim djevojkama da dobro razmisle prije nego sto urade bilo šta na svom licu i tijelu, jer neke greške ne mogu da se isprave", rekla je Marina iskreno, a u nastavku pogledajte kako pjevačica sada izgleda: