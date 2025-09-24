Marina Visković pokazala dečka koji se krio od javnosti: Ovo je misteriozni stariji biznismen koji ne želi eksponira

Marina Visković ne krije da je u ljubavi sa starijim biznismenom.

Pjevačica Marina Visković uživa u ljubavi sa starijim biznismenom, kog vješto skriva od očiju javnosti. Ipak, ona objavila njihovu zajedničku fotografiju iz lifta, ali mu je sakrila lice.

Pogledajte fotografije Marine Visković i njenog dečka:

Uživali na Mikonosu

Izabranik lijepe pjevačice nije iz Srbije, ali im to ne predstavlja nikakav problem. Par je u avgustu ljetovao na Mikonosu, a Marina je dečka upoznala Dubaiju.

"Jeste stranac. Podelila sam to jer sam željela da znaju da sam zaljubljena, ne radim to često. Zanimljivo je to kako se sporazumijevamo, ima svega (smijeh). Ali bitno je da je dobra energija, da je on dobar čovjek jer ja ne bih pristala na nešto manje od onog što sam zacrtala. Ja sam bila u miru, nije mi trebao muškarac i nisam taj tip djevojke da mi treba neko. Lijepo mi je, putujem, lepo je podijeliti sa nekim to, ali ne po svaku cijenu", rekla je ona tada za 24sedam.

Pogledajte fotografije Marine Visković: