Oženio se Luka Raco: Glumac stao na "ludi kamen" sa koleginicom, mladenci blistaju od sreće

Luka Raco oženio je svoju koleginicu Ninu Mrđu koju je upoznao na setu.

Izvor: Instagram/aca_mak/Printscreen

Glumac Luka Raco danas staje na ludi kamen sa koleginicom Ninom Mrđom, a na društvenim mrežama pojavio se snimak sa njihove intimne proslave. Luka je bio besprekorno odeven u elegantno odijelo i nije skidao osmijeh sa lica, dok je Nina oduzimala dah u uskoj beloj vjenčanici, blistajući od sreće.

Lijepa glumica upotpunila je svoj izgled crvenim detaljima, koji nikoga nisu ostavili ravnodušnim.

Pogledajte fotografije sa vjenčanja Luke Raca:

Uslijedio je i strastveni poljubac mladenaca, a svatovi su pjevali pesmu "Princeza" u pozadini.

Upoznali se na setu

Podsjetimo, Luka i Nina su se upoznali na setu "Igre Sudbine".

"Nina i ja smo se upoznali na setu, ljudi uglavnom kažu da ne vole da rade sa partnerom, a ja volim. Bude pozitivne kritike, ali nikada ne dođe do prezasićenja. Ako ima ljubavi, ne može doći do prezasićenja"