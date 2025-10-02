Luka Raco pokrenuo privatan biznis: Evo u šta je glumac uložio novac od "Igre sudbine"

Glumac Luka Raco odlučio je da se okuša u ugostiteljstvu.

Izvor: Instagram/luka_raco

Luka Raco je najveću popularnost stekao u seriji 'Igra sudbine', gdje igra jednu od glavnih uloga, a sada se upustio i u preduzetničke vode pokrenuvši novi biznis.

Naime, Luka je zajedno sa prijateljima uložio novac u otvaranje jednog restorana u Beogradu, o čemu je govorio.

"S obzirom da sam završio ekonomiju i da sam master ekonomista lijepo je spajati to sa nekim zanimanjem poput ugostiteljstva. Ugostiteljstvo mi je blisko kao i svakome, onoliko koliko smo izlazili kao mlađi. Nekako se pogodilo da su moji prijatelji započeli davno taj posao i da sam se sada i ja priključio", kroz osmijeh rekao je glumac.

Mnoge njegove kolege su govorile o situaciji u njihovom poslu. Oni su isticali da je njihova profesija nepredvidiva, te da naiđe period kada imaju mnogo posla, a onda se desi da ih niko ne zove godinama za projekte.

"Nažalost je tačno da mnogi glumci godinama ne rade, moja velika sreća je da ja od 2012. godine aktivno snimam. Kojim god poslom da se bavimo, moramo pametno da ulažemo novac", rekao je Luka i priznao da on novac ipak nije ulagao."

"Ja nisam ulagao novac, samo sam ulagao u lična zadovoljstva poput putovanja i lijepih momenata sa porodicom i prijateljima."

Izvor: Blic/ MONDO