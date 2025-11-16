logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste nam poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

"Dragi Bog mi te je poslao": Cecina ćerka ne može da sakrije sreću, objavila sve javno

"Dragi Bog mi te je poslao": Cecina ćerka ne može da sakrije sreću, objavila sve javno

Autor Đorđe Milošević
0

Anastasija se obratila Nemanji emotivnim riječima.

Anastasija se obratila Nemanji emotivnim riječima Izvor: Lepa i Srecna

Anastasija Ražnatović oglasila se na Instagramu i uputila emotivnu poruku svom suprugu, fudbaleru Nemanji Gudelju, koji danas slavi 34. rođendan.

Pjevačica se dirljivim riječima zahvalila partneru na ljubavi i podršci.

"Molim te oprosti mi, ne mogu da prestati da te volim. Srećan rođendan ljubavi moja najveća. Ti si sve ono što jedna žena može da poželi u partneru i suprugu. I dragi Bog mi te je poslao u život da me učiniš najsrećnijom ženom na svijetu... Budi mi uvijek živ i zdrav, sve ostalo ćemo zajedno. Volim te", napisala je Anastasija.

Nemanja iznenadio Anastasiju za rođendan

Ni Nemanja Gudelj nije ostao dužan Anastasiji. On je za svoju suprugu, na dan njenog rođendana, pripremio posebno iznenađenje u njihovom domu u Sevilji, ukrasivši cijelu prostoriju balonima, nakon čega joj je uručio poklone i otpjevao rođendansku pjesmu.

Fudbaler je zatim objavio i javnu čestitku na društvenim mrežama, uz njihovu zajedničku fotografiju.

"Srećan rođendan, bubo! Neka te Bog blagoslovi. Nemoj nikada da se mijenjaš", napisao je Nemanja, otkrivši nadimak kojim zove Anastasiju, uz emotikon bubamare.

Tagovi

Anastasija Ražnatović nemanja gudelj rođendan poruka

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Najnovije

COOL PRIČE

PROČITAJ JOŠ