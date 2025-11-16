"Dragi Bog mi te je poslao": Cecina ćerka ne može da sakrije sreću, objavila sve javno

Anastasija se obratila Nemanji emotivnim riječima.

Izvor: Lepa i Srecna

Anastasija Ražnatović oglasila se na Instagramu i uputila emotivnu poruku svom suprugu, fudbaleru Nemanji Gudelju, koji danas slavi 34. rođendan.

Pjevačica se dirljivim riječima zahvalila partneru na ljubavi i podršci.

"Molim te oprosti mi, ne mogu da prestati da te volim. Srećan rođendan ljubavi moja najveća. Ti si sve ono što jedna žena može da poželi u partneru i suprugu. I dragi Bog mi te je poslao u život da me učiniš najsrećnijom ženom na svijetu... Budi mi uvijek živ i zdrav, sve ostalo ćemo zajedno. Volim te", napisala je Anastasija.

Nemanja iznenadio Anastasiju za rođendan

Ni Nemanja Gudelj nije ostao dužan Anastasiji. On je za svoju suprugu, na dan njenog rođendana, pripremio posebno iznenađenje u njihovom domu u Sevilji, ukrasivši cijelu prostoriju balonima, nakon čega joj je uručio poklone i otpjevao rođendansku pjesmu.

Fudbaler je zatim objavio i javnu čestitku na društvenim mrežama, uz njihovu zajedničku fotografiju.

"Srećan rođendan, bubo! Neka te Bog blagoslovi. Nemoj nikada da se mijenjaš", napisao je Nemanja, otkrivši nadimak kojim zove Anastasiju, uz emotikon bubamare.