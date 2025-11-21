logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste nam poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Misicu vodio u crkvu, a sad snima odnose sa Majom Marinković? Kako izgleda devojka koju je ljubio bahati "Ćaletov sin"

Misicu vodio u crkvu, a sad snima odnose sa Majom Marinković? Kako izgleda devojka koju je ljubio bahati "Ćaletov sin"

Autor Jelena Sitarica
0

Nikola Keljanović poznatiji kao "Ćaletov sin" danima je tema javnosti zbog navodnog intimnog snimka sa staletom Majom Marinković koja je trenutno u rijalitiju "Elita", a jedina poznata devojka mladog milionera bila je lepa misica

Misicu vodio u crkvu, a sad snima odnose sa Majom Marinković? Kako izgleda devojka koju je ljubio ba Izvor: instagram/nikola_keljanovic_kelja/majaamarinkovic/ciculjandrijana

Nikola Keljanović, nedavno se našao u žiži skandala nakon što je pre samo nekoliko dana Bora Santana u "Zadruzi 9 – Elita“ izneo tvrdnje da je Maja Marinković imala intimne odnose sa njim. 

Prema Borinim rečima, navodno postoji i njihov kompromitujući snimak, koji bi, kako on tvrdi, trebalo da poseduje Ćaletov sin.

Pogledajte još njegovih fotografija:

Keljanović se, za sada, nije oglašavao na mrežama povodom ovih navoda, međutim, daleko od toga da je ovo jedini skandal koji se vezivao za njegovo ime. "Ćaletov sin" poznat je od ranije po svom bahatom ponašanju i raskošnom životu, a mediji su ranije pisali i o njegovoj vezi sa srpskom misicom Andrijanom.

Njih dvoje su često delili zajedničke trenutke na društvenim mrežama - od restorana i bazena do putovanja, pa čak i zajedničkih odlazaka u crkvu. Na par videa vidi se i kako uživaju u šampanjcu.

Pogledajte šta su sve objavljivali na mrežama:

Nije poznato da li je par zajedno s obzirom da se na mrežama ne mogu više naći zajedničke fotografije. Lepa manekenka redovno objavljuje fotografije sa snimanja ali i putovanja, te samo možemo da nagađamo o njenom ljubavnom životu. 

Pogledajte još njenih fotografija:

Inače, Keljanović koji je poznat po kontroverznim izjavama, kao što su te, da je bio sa određenim starletama u bliskom odnosu, ali i po tome što vozi skupocene automobile, pa je mnogima nepoznanica odakle njemu pare.

- Rad je stvorio čoveka, a nerad gospodina. Držim se toga. Ovo je san svakog klinca. Niko ne razmišlja "završiću fakultet, biću obrazovan". Koga boli uvo?! (smeh) Realno, samo lova, kola i tako dalje - ispričao je Keljanović jednom prilikom za "Balkan info".

Njegov otac je vlasnik građevinske firme u Nemačkoj i priznaje da se ne ponosi sinovljevim postupcima, ali se Nikola na to ne obazire - nastavlja da se hvali luksuzom, restoranima, brzom vožnjom, i uopšteno, životom na visokoj nozi.

Možda ce vas zanimati


Tagovi

Maja Marinković nikola keljanović Andrijana Ciculj

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Najnovije

COOL PRIČE

PROČITAJ JOŠ