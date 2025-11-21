Misicu vodio u crkvu, a sad snima odnose sa Majom Marinković? Kako izgleda devojka koju je ljubio bahati "Ćaletov sin"

Nikola Keljanović poznatiji kao "Ćaletov sin" danima je tema javnosti zbog navodnog intimnog snimka sa staletom Majom Marinković koja je trenutno u rijalitiju "Elita", a jedina poznata devojka mladog milionera bila je lepa misica

Nikola Keljanović, nedavno se našao u žiži skandala nakon što je pre samo nekoliko dana Bora Santana u "Zadruzi 9 – Elita“ izneo tvrdnje da je Maja Marinković imala intimne odnose sa njim.

Prema Borinim rečima, navodno postoji i njihov kompromitujući snimak, koji bi, kako on tvrdi, trebalo da poseduje Ćaletov sin.

Keljanović se, za sada, nije oglašavao na mrežama povodom ovih navoda, međutim, daleko od toga da je ovo jedini skandal koji se vezivao za njegovo ime. "Ćaletov sin" poznat je od ranije po svom bahatom ponašanju i raskošnom životu, a mediji su ranije pisali i o njegovoj vezi sa srpskom misicom Andrijanom.

Njih dvoje su često delili zajedničke trenutke na društvenim mrežama - od restorana i bazena do putovanja, pa čak i zajedničkih odlazaka u crkvu. Na par videa vidi se i kako uživaju u šampanjcu.

Nije poznato da li je par zajedno s obzirom da se na mrežama ne mogu više naći zajedničke fotografije. Lepa manekenka redovno objavljuje fotografije sa snimanja ali i putovanja, te samo možemo da nagađamo o njenom ljubavnom životu.

Inače, Keljanović koji je poznat po kontroverznim izjavama, kao što su te, da je bio sa određenim starletama u bliskom odnosu, ali i po tome što vozi skupocene automobile, pa je mnogima nepoznanica odakle njemu pare.

- Rad je stvorio čoveka, a nerad gospodina. Držim se toga. Ovo je san svakog klinca. Niko ne razmišlja "završiću fakultet, biću obrazovan". Koga boli uvo?! (smeh) Realno, samo lova, kola i tako dalje - ispričao je Keljanović jednom prilikom za "Balkan info".

Njegov otac je vlasnik građevinske firme u Nemačkoj i priznaje da se ne ponosi sinovljevim postupcima, ali se Nikola na to ne obazire - nastavlja da se hvali luksuzom, restoranima, brzom vožnjom, i uopšteno, životom na visokoj nozi.



