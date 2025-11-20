Ko je "Ćaletov sin" koji navodno ima snimak sa Majom Marinković: Bahati bogataš skakao u centru Beograda po autu

Bora Santana je u rijalitiju ""Zadruga 9 Elita" iznio informaciju da je Maja Marinković bila intimna sa njegovim drugom koji je dobro poznat u gradu

U domaćim medijima zavladala je prava pometnja nakon što je Bora Santana u "Zadruzi 9 – Elita“ iznio tvrdnje da je Maja Marinković imala intimne odnose sa njegovim prijateljem Nikolom Keljanovićem.

Prema Borinim riječima, navodno postoji i njihov kompromitujući snimak, koji bi, kako on tvrdi, trebalo da posjeduje Ćaletov sin.

"Imala si intimne odnose sa mojim drugarom Keljom, nemoj sada da izbaci taj snimak, snimao te je sve vrijeme, a sad pričaš o nekom moralu", šokirao je tvrdnjama zadrugar.

Ko je Ćaletov sin?

Nikola Keljanović poznatiji kao "Ćaletov sin" dospio je u žižu javnosti zbog svojih kontroverznih stavova i zbog bahatog ponašanja.

Nikola je 2023. godine zajedno sa stotinjak Beograđana došao u centar Beograda nakon što je reprezentacija Srbije osvojila drugo mjesto na Mundobasketu i tom prilikom on je sa ekipom skočio na svoj skupoceni BMW i8 bijele boje, te razbio šoferšajbnu.

Keljanović je ranije pričao da je bio sa određenim starletama u bliskom odnosu, a hvalio se i skupocjenim automobilima koje vozi, pa je mnogima nepoznanica odakle njemu pare.

"Rad je stvorio čovjeka, a nerad gospodina. Držim se toga. Ovo je san svakog klinca. Niko ne razmišlja "završiću fakultet, biću obrazovan". Koga boli uvo?! (smijeh) Realno, samo lova, kola i tako dalje", ispričao je Keljanović jednom prilikom za "Balkan info".

Da li je za ovo bogatstvo zaslužan on sam? Ili rasipa ono što upravo njegov "ćale" zarađuje...

Činjenica jeste da njegov otac, po sopstvenom priznaju, ima građevinsku firmu u Njemačkoj, ali on za sebe kaže i da je "najjača kladioničarska organizacija na ovim prostorima".

Sve ono što šokira javnost - nevjerovtno rasipništvo, gomile eura na sve strane, skupi automobili, bahaćenje... može se vidjeti na njegovoj Instagram stranici, ali i na stranici "nerad tips". Upravo je to i naziv tipserskg sajta u Srbiji. Riječ je o zanimanju iz kockarske branše, gdje se na osnovu statističkih proračuna i analiza utakmica i ponuda kladionica, prave, na neki način, stručna predviđanja za utakmice, koja nisu zasnovana, kao što je to najčešće, na iskustvu ili intuiciji.

S druge strane, govoreći o ocu Nikola je i sam jednom prilikom izjavio da njegov otac posjeduje građevinsku firmu u Njemačkoj i da se ne ponosi postupcima svog sina, a da majka nerijetko i negira da je Nikola upravo njeno dete.

Roditelji protiv njegovog eksponiranja

"Roditelji su protiv ovoga totalno, mene loši komentari ne dotiču, ali oni su se potresli. Ljudi koji me loše komentarišu nemaju svoj život. Šta njih briga kakav sam ja, oni ne znaju mene privatno. Mogu da me osude samo po Instagramu. Neka oni uče, završe fakultet i nek se snađu, ja sam se snašao na drugoj strani. Kad bi bili svi fakultetski obrazovani, ko bi nama radio sve ove ostale poslove", izjavio je jednom prilikom za "Telegraf".

Ovaj bahati momak otkriva da su njegovi roditelji iz potpuno drugačijeg svijeta i da i pored toga što ga savjetuju da ne živi život kakav živi, on ipak nastavlja po svom.

" Otac mi ima građevinsku firmu u Njemačkoj, a majka radi nešto nebitno. Majka, kad god je neko pita jesam li njen sin, ona kaže da nisam, a do tatinih kolega u Njemačkoj to još nije ni došlo", kazao je.

Međutim, Keljanovića to ne sprečava da nastavi sa svojim načinom života koji često upoređuje sa onim koji živi samoprozvani kralj instagrama Dan Bilzerian.

"Ja ako imam pare, mene će svako da poštuje"

Kada je riječ o njegovom stilu života na koji je ponosan - žurke, žene, dobra kola, kaže da "predstavlja san svakog Balkanca, kako zamišlja svoj život u budućnosti".

Ispod njegovih objava uvijek je veliki broj komentara, kako negativnih, tako i pozitivnih. Po njima se može zaključiti da se Nikoli veliki broj mladih ljudi divi i doživljava ga kao uzora, što je možda i najzabrinjavajuća posledica njegovog životnog stila.

Na svom Instagram profilu Nikola se nerijetko hvali dobrim kolima, gomilom novca, skupocjenim satovima, a svaki njegov noćni izlazak ne prođe bez minimum 1.000 eura.

"Ja ako imam pare, mene će svako da poštuje. Šta mene briga da li mi je neko pravi ili lažni prijatelj. To se sad tako gleda", ubijeđen je on.

Podsjetimo, Nikola je došao u žižu javnosti kada je prije par godina slupao tatinog zlatnog "poršea panameru" i time se pohvalio na svom Instagram profilu. Nakon udesa, ovaj istetovirani momak ironično je poručio "Ubiće me ćale", a onda je snimio svog razlupanog "poršea" uz komentar "Biće bolje".

U domaćim medijima prošle godine se pisalo da Nikola ima djevojku misicu.

