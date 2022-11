"JADNA DARA, TREBA DA SNIMA P**NIĆE U NJEMAČKOJ" - Vidić imao šta Karleuši da poruči, pa UDARIO na Bubamaru i Laću!

Modni kreator Saša Vidić kao i obično, bez dlake na jeziku iznio je svoj stav o popularnim pjevačicama, a dotakao se i bivše košarkašice Milice Dabović.

Jelena Karleuša i Dara Bubamara više nisu u dobrim odnosima, što su obje potvrdile. Nakon što je Jelena ispričala da je Dari pomogla kada nije bila u najboljoj situaciji te da ne žali zbog toga, oglasila se Dara i potvrdila da je stavila tačku na ovo prijateljstvo. Karleuša je nedavno na društvenim mrežama blokirala koleginicu, nakon što je u jednom intervjuu zdušno hvalila Cecu Ražnatović. Sada je cijelu situaciju prokomentarisao i Saša Vidić.

"Ma, ja da sam na Jeleninom mjestu, Daru ne bih ni pogledao. Dara kaže: 'Ko se sa mnom druži, život mu je duži, a ko sa mnom nije, ni za ku.ac nije?'. Jadna Dara, baš je ispala seljanka. Treba da ide u Njemačku i da snima p**niće, nema više ona karijeru. Koliko mi se čini, a čini mi se, ona polako propada. Nema više tu pjevanja ni interesovanja", rekao je Vidić, a zatim se osvrnuo i na Karleušin problem sa sinom pokojne Marine Tucaković, Milanom Laćom Raduloviće.

Jelena je imala problem i sa Laćom, koji je objavio dvije pjesme, koje je za nju napisao i trebalo je da se nađu na njenom novom albumu, a ona mu ih je kako je napisala uredno platila.

"On je bijednik. Istina je da je Jelena jedina plaćala Marinino liječenje, a ne ove što su se k*rčile po medijima. Ona je davala dosta para. Laća je na nekim drogama, mnogo se drogira. Ista fela kao Lukas, to je ludo sve. Nema više kontrolu u ponašanju. Treba Jelena da ga tuži. Šta mu je to trebalo? Bezveze. Tužan sam, meni je Laća dobar, ali nema ništa od dobrote ako z*jebe onog sa kim sam ja dobar. Ne znam što Jelena lepo ne pozove Tončija Huljića da joj on uradi sve pjesme, a ne da se aka sa budalama. Pa, i onaj mali Dimitrov iz Makedonije", istakao je Saša Vidić.

Ana Nikolić iz nepoznatih razloga nedavno je na Instagramu žestoko zaprijetila bivšem suprugu, reperu Stefanu Đuriću Rasti i poručila da će iznjeti sve o Rasti i njegovim, kako je sama rekla, "zlodjelima", a onda i da će cijela Srbija "saznati ko je on ustvari".

"Ona je već pokazala negdje ribu, koliko mi se čini. Samo je htjela da skrene pažnju na sebe, šta drugo da radi? Muzička karijera i pjevanje su joj već ćao, a voli da je u žiži, pa onda ovako najlakše privuče pažnju", poručio je Vidić, a zatim prokomentarisao i Milicu Dabović koja se našla na meti žestokih osuda kada je otvorila profil na Onlyfansu.

"Ja ne znam čemu to padanje u trans, kao Milica Olimpijada. Njena sestra je odlična košarkašica, a Milica je k**ac na biciklu. Ima seljački govor, loša je kao čovjek, ogovara... Ona nikom nije interesantna, tri puta ispušena muštikla. Muž kriminilac, brat bio u zatvoru gadi mi se", bio je jasan Saša Vidić.