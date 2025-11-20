logo
Misica se srušila na bini usred nastupa: Svi odmah skočili sa svojih mjesta, nju iznijeli na nosilima

Autor Jelena Sitarica
0

Na preliminarnom večeri Mis Univerzuma u Tajlandu, Mis Jamajke doživljava nesretan pad sa bine tokom revije haljina.

Misica se srušila na bini usred nastupa Izvor: printscreen/x/EL EDÉN MX 2.0

Preliminarno veče izbora za Mis Univerzuma u Tajlandu obilježio je neočekivani incident koji je istog trenutka privukao pažnju publike u sali i miliona gledalaca na internetu.

Predstavnica Jamajke, dr Gabrijela Henri, izgubila je ravnotežu i sletela sa bine tokom šetnje u okviru revije večernjih toaleta, a snimak njenog pada ubrzo se proširio društvenim mrežama.

Pogledajte šta se dogodilo:

Gabrijela je samouvereno koračala pistom u Bangkoku, u prelepoj narandžastoj haljini, ali je slabo osvijetljena ivica pozornice dovela do toga da ne primijeti kraj piste. Zakoračila je u prazno i pala pravo pred publikom, koja je u neverici ustala sa svojih mjesta, dok su pojedini prisutni odmah pritrčali kako bi se uvjerili da li je povrijeđena.

Nedugo potom na internetu se pojavio i snimak na kojem se vidi kako takmičarku iznose na nosilima, što je dodatno podiglo tenziju među fanovima.

Dr Gabrijela Henri je potom hitno prevezena u bolnicu Paolo Rangsit u Tajlandu, a organizacija Mis Univerzuma Jamajke oglasila se saopštenjem.

"Medicinski tim je odmah reagovao i potvrdio da nema povreda opasnih po život, ali se nastavljaju dalji pregledi kako bi se osigurao njen potpuni oporavak", navodi se u njihovoj izjavi.

Organizacija je pozvala javnost na podršku i razumijevanje: "Molimo sve da zadrže vedar duh, da je uključe u molitve i šalju dobre misli dok prima neophodnu medicinsku negu."

Pod nadzorom je ljekara

O incidentu se oglasio i vlasnik izbora za Mis Univerzuma, Raul Roča, koji je potvrdio da je takmičarka pod nadzorom ljekara i da je pravo čudo što nije prošla sa težim povredama.

"Bio sam sa njom i njenom porodicom. Srećom, nema preloma i prima odgovarajuću negu. Pratiće se tokom noći, a mi smo u stalnom kontaktu sa njenom porodicom i pružamo im podršku", rekao je Roča, dodajući: "Šaljemo joj molitve i želimo joj brz oporavak."

Pogledajte još fotografija misice:

