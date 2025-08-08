Moćni momak misice optužio njenog bivšeg muža za nasilje: Uslijedila drama, ona odbila da svjedoči

Bivša misica Maja Cvjetković (39) našla se u centru skandala nakon što je izašla vijest da je njen bivši muž, preduzetnik Andrija Kević (58) napao njenog trenutnom partnera Murata.

Izvor: Instagram/majacvjetkovic/Printscreen

Bivša misica Maja Cvjetković (39) našla se u centru skandala nakon što je izašla vijest da je njen bivši muž, preduzetnik A.K. (58) napao njenog trenutnog partnera Murata.

On je negirao krivicu i optužio Maju da manipuliše, te je istakao da ne želi da njihova ćerka bude u Muratovoj blizini zbog njegove prošlosti.

"Duboko sam zgrožena medijskim natpisima. Jako je žalosno da nikoga ne zanima kako će se to odraziti na maloljetno dijjete koje provlače medijski. Iskreno, to je dno dna", rekla je Maja iistakla da je sa bivšim u odličnim odnosima.

Izvor: Instagram/majacvjetkovic/Printscreen

"Andrija i ja imamo odličan odnos, Vita provodi vrijeme i sa mnom i s tatom, u srećnoj sam vezi... Životi su nam složeni i sve se isključivo vrti oko Vite. To je sve što imam da kažem. Žalosno je da živimo u društvu u kojem postoji novinar koji tako nešto objavi", dodala je bivša mis Hrvatske za "Večernje novosti".

"Rekao je da će nas ubiti"

Njen partner, koji je takođe preduzetnik, rekao je navodno da je spornog dana bio u restoranu sa Majom, kao i da ju je tokom večeri nekoliko puta navodno zvao bivši muž.

"Njega lično ne poznajem, a tog 8. septembra sam sa Majom bio u restoranu. Dok smo se nalazili još unutra, nju je nazvao Andrija oko preuzimanja njihove ćerke. Zatim je Andrija izašao iz auta, skinuo naočare i bacio ih unutra, te krenuo prema meni. Ošamario me je desnom rukom po lijevom obrazu i postavio se u napadačku poziciju. Uhvatio me je rukom za grudi, pa sam i ja njega uz pritisak na zid dase smiri. Kazao sam mu: 'Ne pred njom', na što je Andrija uzvratio na engleskom: 'Ubiću vas sve.'''

Muratu su konstatovane lakše tjelesne povrede, a Zagrebačko tužilaštvu je podnijelo optužnicu protiv Kevića za prijetnje smrću uz predloženu kaznu zatvora od osam mjeseci, a dvije godine uslovne kazne.

Maja je odlučila da u postupku ne svjedoči, prenosi "Net.hr".

Postala baka u tridesetim

Maja Cvjetković je prije tri godine objavila na Instagramu da je njen 20 godina stariji suprug Andrija Kević postao deda. Unuku mu je rodila kćerka Marija koju ima iz prvog braka, prenosi Dnevni avaz.

Iskoristila je ovaj srećan događaj kako bi se pohvalila da je u njenu porodicu stigla prinova.

"Dobrodošla Ema", napisala je Maja tada na Instagram profilu.

Pogledajte još njenih slika u galeriji: