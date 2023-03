GDE SU POZNATI NA OVOM TAKMIČENJU? Tijana Dapčević najstarija na Pesmi za Evroviziju i bez dlake na jeziku pred nastup!

Tijana Dapčević nastupiće pesmom "Mamim" u prvoj polufinalnoj večeri Pesme za Evroviziju '23, večeras na RTS 1 u 21 sat.

Izvor: Instagram/tijana.dapcevic

Pevačica Tijana Dapčević učestvuje na Pesmi za Evroviziju '23, kao i prošle godine, a pored Filipa Žmahera je najstarija učesnica ovog muzičkog takmičenja. Iskreno je iznela svoj stav po pitanju kolega s kojima će deliti scenu u želji za odlazak na Evroviziju u Liverpul.

"Volim da se takmičim, volim festivale, veliki sam fan Evrovizije. Poznato je da sam predstavljala Severnu Makedoniju pre devet godina, a takmičila sam se i na Beoviziji one davne 2006. godine, na kojoj je izbio čuveni skandal. Komentari su uglavnom 'Šta sad hoće ova?!', obično u smislu ova veteranka, da ne kažem neki gori izraz. Zvuči strašno, ali, pored Filipa Žmahera, ja sam najstarija takmičarka ove godine. Da li ste gleali ovogodišnji Sanremo? Tamo je sasvim normalno da učestvuju velika dokazana imena poput Ane Okse, to tako i treba. A ja se pitam šta je s mojim kolegama poznatim široj domaćoj javnosti, gde su oni na ovim takmičenjima? Posle kažu pop muzika umire, pa kako da ne umre kada nema dovoljno onih da se za nju bore, nego mnogi razmišljaju samo od danas do sutra", iskrena je Tijana Dapčević, koja ima veliku podršku porodice tokom priprema za takmičenje.

"I Milan i Vuk su uz mene i sviđa im se pesma, ali je Vuk rekao da bi u produkcijskom smislu imao šta da doda. Mada, koliko god da je on u korak više s digitalom od mene, ponosna sam na to što se u muzičkom smislu odlično razumemo", izjavila je pevačica za Grand.

Pesma za Evroviziju '23 održava se tri večeri - 1. i 2. marta, kada su polufinalne večeri, a finale je zakazano je za subotu, 4. mart.