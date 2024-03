DROGA NA ESTRADI! Poznati u paklu MARIHUANE, SPIDA, HEROINA, KOKAINA... Evo ko je sve bio u kandžama opijata

Spisak VIP robijaša i prestupnika koji su se zbog marihuane ili kokaina je podugačak, a samo su rijetki poput Ace Lukasa javno priznali da su bili zavisnici.

Izvor: MUP Republike Srbije

Izvor: Pink scereenshot

,,Teško je izliječiti se od narkomanske zavisnosti. Ipak, moguće je! Doduše, ja nisam koristio heroin i nijesam imao tu vrstu propadanja organizma, mozga. Ali kao čovjek u ozbiljnim godinama koji ima djecu, shvatio sam da je to bolest i da moram da se izvučem" rekao je prije nekoliko godina Lukas za medije.

Stefan Đurić Rasta

Nosio nanogicu zbog marihuane

Reper Stefan Đurić Rasta je priznao da narkotike koji su pronađeni kod njega držao za ličnu upotrebu i sklopio je sporazum o priznanju krivice na osnovu kog je postignut dogovor da bude kažnjen sa godinu dana kućnog zatvora. On je samo je jedna u nizu javnih ličnosti koje su koristile drogu, a i nije jedini koji se zbog opijata našao iza rešetaka.

Izvor: Stefan Stojanović/MONDO

Bane Vidaković

Osuđen novčano zbog heroina

Glumac Branko Bane Vidaković pravosnažno je osuđen na novčanu kaznu u iznosu od 1000 eura, zbog 4,93 grama heroina koje je policija pronašla kog njega 2020. godine.

Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

Bane Sanšajn

Uhapšen na Adi

Branislav Bojović, frontmen grupe Sanšajn, osuđen je 2016. godine pred Trećim osnovnim sudom na 10 mjeseci kućnog zatvora zbog napada na pripadnike Interventne jedinice i posjedovanja "spida" u aprilu 2014. godine kod Ade Ciganlije. Bojović je na glavnom pretresu uporno ponavljao da nije narko-diler i da nema nikakve veze s drogom.

Ema Lapin

U kući čuvala drogu

Bivša učesnica "Parova" Ema Lapin uhapšena je prije tri godine nakon što je u njenom stanu otkrivena veća količina narkotika. U stanu Lapinove, u kome je živjela, ali nije bila prijavljena na toj adresi, pronađeno je oko šest kilograma marihuane spakovane u 23 paketa i jednu kesu, kao i jedna elektronska vagica s tragovima marihuane.

Izvor: Twitter/printscreen/@nina_krunic

Darko Lazić

Još se liječi od poroka

Pobjednik "Zvezda Granda" često je u centru skandala, a nedavno je priznao je da je konzumirao narkotike, a iz pakla droge izvukao ga je pokojni otac Milan.

,,Nakon pobjede u takmičenju "Zvezde Granda", sa 17 godina sam počeo da zarađujem previše novca i tu je sve krenulo nizbrdo. Za veče sam znao da zaradim i po 5.000 eura. Tada sam imao "prijatelje" i svi su me "voljeli". Ne mogu da se sjetim gdje sam prvi put probao drogu, ali mislim da je to bilo na nekoj žurci" kaže Darko i dodaje da je njegova majka to najteže podnosila.

,,Majka je teško podnosila taj moj period života pun poroka. Otac je primijetio šta se dešava, vratio me je u porodičnu kuću i vratio na pravi put. Odavao sam se porocima i šta sad, potičem iz kafane, a ne iz biblioteke... Ipak, najvažnije je da se čovjek u tome zaustavi.

Izvor: Kurir / Petar Aleksić

Milić Vukašinović

Skinuo sam se s kokaina

Milić Vukašinović je uspio da se izliječi od narkomanije. ,,Uspeo sam da se skinem s kokaina dok sam živio u Londonu od 1971. do 1974. godine i radio dvije godine u "Hard rok kafeu", u kojem sam i radio i šmrkao kokain, pio viski i duvao džointe, sve odjednom, simultano.

Izvor: MONDO

Rambo Amadeus

Probao sam heroin

Antonije Pušić, poznatiji kao Rambo Amadeus, prije nekoliko godina govorio je za medije o narkoticima: ,,Probao sam marihuanu kada sam imao 25 godina. Ne mogu da kažem da sam bio navučen, ali mogu da kažem da je bilo perioda kada sam je svakodnevno pušio. Probao sam i heroin jednom. Nekoliko sekundi kad šmrknete osjećate se petogodišnji dječak koji je za svoj rođendan dobio igračku koju je danima sanjao. Međutim, poslije nekoliko sati kreće drugi period, kreće period kada vas to popušta i tada se osjećate kao da ste živi sahranjeni. Vi ste jedno truplo mesa i kostiju koje ne vidi razlog svog postojanja.

Izvor: Mondo/Stefan Stojanović