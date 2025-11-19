"Ostavili ste ženu zbog 30 godina mlađe": Isprozivala Miroljuba Petrovića, on bijesan napustio emisiju (Video)

Miroljub Petrović napustio je studio nakon što mu se bivša rijaliti učesnica Tara Simov spomenula ženu.

Nekadašnja učesnica rijalitija Zadruga Tara Simov, bila je gost makedonskog podkasta "Lazarov" zajedno sa Miroljubom Petrovićem, kada se dogodio skandal.

Njih dvoje su od samog početka imali suprotstavljene stavove, ali je napetost u studiju dostigla vrhunac kada je Petrović rekao da se Tara "ne odriče cigareta i kokaina". Simova je na ove riječi odmah reagovala.

"Ovo vam je drugi put da me peckate za narkotike. Ja razumijem da ste vi oženili ženu mlađu 30 godina i da živite sa teškim kompleksima", počela je Tara.

Petrović je odmah prekinuo upitavši je o kakvim kompleksima govori, pa počeo da počeo repliku pominjući svoje pretke, ali ga je Tara odmah prekinula i spomenula mu ženu.

"Ne znam za čukunđeda i čukunbabu, ali znam da ste vi novcem podmićivali porodicu vaše žene da vas uopšte prime i prihvate, tao da ste vi poslednji koji bi trebalo da dijelite lekcije. Vi koji ste ostavili ženu koja vam je rodila djecu zbog 30 godina mlađe, kojoj ste bili mentor. Ona se bavila muzikom i napustila sve zbog vas i sad pravi neke buđave sapune od koprive i misli da je uspjela u životu zbog toga. Vi takav ne možete meni da držite moralne pridike. Prije bih bila narkomanka i sve za šta me od početka podkasta indirektno optužujete nego da, prostite, opštim sa 30 godina starijim muškarcem i zbog njega napustim školovanje i posvađam se sa svojom rođenom porodicom".

Petrović preko ovog nije mogao da pređe pa je od voditelja Stefana Lazarova tražio da izbaci Taru iz emisije ili će u protivnom on otići. Nakon što je voditelj objasnio da ne može nikoga da izbaci pokušao je da smiri Petrovića, ali mu to nije pošlo za rukom.

