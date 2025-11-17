Ko je muž holivudske glumice: Balkanac smuvao 10 godina stariju, pa sakrili venčanje

Glumica Kloi Sevinji proslavila je svoj 51. rođendan, a od nje se ne odvaja suprug Siniša sa kojim je dobila sina

Slavna glumica Kloi Sevinji koja se proslavila pre mnogo godina ulogom u "Američkoj Horor Priči", ne prestaje da ređa uspešne projekte, a jedna je od retkih glumica kojoj Holivud nije okrenuo leđa nakon što je zakoračila u šestu deceniju.

Najveća podrška joj je, bez sumnje, i 10 godina mlađi suprug Siniša Mačković, umetnik sa ovih prostora. Interesantno je da su se oko njega "lomila koplja" pre nekoliko godina, nakon što se polemisalo da li je holivudska glumica srpska ili hrvatska "snajka".

O Siniši se, pre toga, malo znalo. Prisutan je u najvišim krugovima, pripada creme de la creme eliti, a opet je i dalje tajanstven. Poznato je da je direktor jedne art galerije u Njujorku, a prvo se pisalo da je rodom Srbin, a onda su se oglasili i Hrvati i tvrdili da je "njihov". Tačku na "ratovanje" stavio je upravo Siniša, kada je na svom profilu okačio fotografiju pasoša gde se jasno vidi da je rođen u Zagrebu.

Kasnije se saznalo da se još u ranom detinjstvu preselio sa roditeljima u Australiju. Nakon što je završio studije grafičkog dizajna, ponovo se seli, i to u Njujork gde je ostvario karijeru u umetničkim krugovima.

Kloi je u jednom intervjuu otkrila da ih je zajednička drugarica spojila i da su od tad nerazdvojni. Pre njega bila je u ljubavi sa Vinsentom Galom, glumcem Džejsonom Sigalom i pevačem iz grupe Pulp Džarvisom Kokerom, međutim, onda je u njen život ušao talentovani Hrvat.

"Moja prijateljica Lizi je jednog dana rekla da poznaje zanimljivog i duhovitog čoveka. Rekla je da je mlađi od mene, ali ipak smo otišle u galeriju da ga upoznam", kazala je u intervjuu za Cultured.

I tako je krenula njena ljubavna priča sa Sinišom koji je deceniju mlađi od nje.

"Pogledi su nam se sreli i neko vreme smo se samo gledali. Nakon toga nismo puno razgovarali, ali smo ispitivali zajedničke prijatelje jedno o drugom. Onda smo imali svoj prvi dejt, otišli smo na ručak", nadovezao se tad Siniša, a par se ubrzo i tajno venčao.

Interesantno je da su sudbonosno "da" rekli tri puta, potvrdivši tako da je njihova ljubav jača nego ikad, a drugi put se glumica udala u crnom.

