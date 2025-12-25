Film "Bitka na Neretvi" koji je premijerno prikazan 1969. godine koštao je između sedam i 12 miliona tadašnjih dolara. To je najskuplji film ikada snimljen na prostorima bivše Jugoslavije.

Izvor: MONDO/YouTube/screenshot

Zbog filma "Bitka na Neretvi" iz 1969. godine Holivud je prvi put stigao u tadašnju Jugoslaviju.

Novca je bilo dovoljno da se ostvari megalomanska zamisao i u jedno domaće ostvarenje uvrste tada najzvučnija svetska glumačka imena: Jul Briner, Franko Nero i Orson Vels, kao i najveće domaće zvijezde Milena Dravić, Velimir Bata Živojinović i Ljubiša Samardžić.

Za potrebe ovog filma tadašnja Jugoslovenska narodna armija (JNA) ustupila je producentima ove ratne drame 10.000 vojnika, među kojima su bili i glumci Petar Kralj i Boris Dvornik.

Budžet za ovaj film odobrio je lično tadašnji predsednik SFRJ Josip Broz Tito.

Vidi opis Ovo je najskuplji film ikad snimljen u Jugoslaviji: Tito dao 12 miliona, a Pikaso slikao poster za sanduk vina Jovanka Broz i Josip Broz Tito Tito i Jovanka Broz Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Valeriy Shustov / Sputnik / Profimedia Br. slika: 5 1 / 5 Izvor: YouTube/Jugoslavija SFRJ/RTS Mira Adanja Polak Ekskluzivno - Zvanični kanal Br. slika: 5 2 / 5 Izvor: Sven Simon / United Archives / Profimedia Br. slika: 5 3 / 5 AD Izvor: Universal History Archive / Shutterstock Editorial / Profimedia Br. slika: 5 4 / 5 Izvor: YouTube/ YU 0 Laki / Jugoslovenski partizani Br. slika: 5 5 / 5

"Boris Dvornik i Petar Kralj su u filmu glumili besplatno jer su obojica bili na odsluženju vojnog roka u JNA. Snimanje za potrebe "Neretve" bio je njihov vojni zadatak koji je spadao u rok službe", ispričao je jednom prilikom glavni producent filma Nikola Popović i dodao da je još jedan njihov kolega na taj način završio u "Neretvi":

"Makedonski glumac Kole Angelovski je takođe po vojnoj naredbi glumio u filmu i igrao vojnika Žiku jer je i on u to vreme služio vojni rok."

Velimir Bata Živojinović je za ulogu komandira Stoleta dobio najveći honorar u svojoj karijeri, a koliko je to novca, do danas je ostala nepoznanica

"Veliki dio od tog novca potrošio je za popravku svog automobila kojim je sletio s puta pri dolasku na snimanje negdje oko Gornjeg Vakufa. Zbog toga je bio dodatno kažnjen od strane produkcije jer mu je u ugovoru pisalo da tokom snimanja filma ne smije da upravlja motornim vozilom. Sjećam se da se Bata tada požalio novinarima da ga je cijela ta nevolja koštala oko 700 hiljada tadašnjih dinara" otkrio je Popović.

Producentkinja "Neretve" Maja Medić ispričala je da je to najskuplji film ikada sniman na ovim prostorima.

"Moguće da je to i dan-danas najskuplji film na Balkanu. Snimanje je trajalo godinu i po dana. Pravi budžet filma se ni ne zna. Taj iznos se kreće između sedam i 12 miliona tadašnjih dolara. Više od 50 državnih preduzeća su takođe finansijski pomogla da se snimi ovaj film", kaže Maja.

Ona priča kako je došlo do toga da poster za film za englesko tržište nacrta čuveni španski slikar Pablo Pikaso.

Izvor: Tony Vaccaro / akg-images / Profimedia

"Nije tražio nikakav honorar, nego samo sanduk najboljeg jugoslovenskog vina. Premijera filma je bila 29. novembra 1969. godine u Sarajevu, a tom događaju su prisustvovali Omar Šarif, Sofija Loren i druge holivudske zvijezde. Zanimljivo je da se u filmu govori srpski, njemački, italijanski i francuski, što je rijetkost za naša ostvarenja. Film je 1969. godine bio nominovan za Oskara u kategoriji za najbolji film van engleskog govornog područja" ispričala je producentkinja ovog filma.

(Informer, MONDO)