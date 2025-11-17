Den MekGret (61) umro od moždanog udara: Bio scenarista kultne epizode "Simpsonovih"

Dobitnik nagrade Emi i scenarista Simsponovih Den MekGret tragično je preminuo u 61. godini, objavila je njegova porodica.

Izvor: YouTube/guigal2/screenshot

Komičar, koji je radio na mnogim emisijama poput "Saturday Night Live" , "King of the Hill", "Gravity Falls" i kultnih "Simpsonovih", umro je nakon moždanog udara, rekla je njegova sestra Gejl MekGret Garabadian za Hollywood Reporter .

"Juče smo izgubili mog nevjerovatnog brata Denija. Bio je poseban čovjek, jedinstven. Nevjerovatan sin, brat, ujak i prijatelj. Naša srca su slomljena", napisala je ona na Fejsbuku.

Nakon što je započeo karijeru u SNL-u 1991. godine, gdje je često sarađivao s Adamom Sandlerom , Den je osvojio nagradu Emmy za scenario epizode Simpsonovih, Homerove fobije, iz 1997. godine.

Kultna epizoda, u kojoj Homer stiče prijatelja (John Water) samo da bi otkrio da je gej, takođe je dobila priznanje od GLAAD-a zbog svoje antihomofobične poruke.

Fanovi su nakon ove objave odmah slali poruke saučešća.

Ranije ove godine, kolega scenarista Simpsona, Stiv Pipon, neočekivano je preminuo u 68. godini. Iskusni pisac se poslednje dvije godine liječio od srčanog oboljenja zvanog srčana amiloidoza.