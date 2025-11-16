Svijet pokušava da sazna ko je Jovana kojoj se Bekam javno obratio: Ljepotica privukla pažnju čak i Viktoriji

Jovanin otac ugledni je plastični hirurg iz BiH, a sa Bekamovima je i ranije sarađivala.

Nedavno je Dejvid Bekam čestitao rođendan poznatoj fitnes influenserki Jovanii Rajačić, koja je porijeklom sa naših prostora, što je iznenadilo mnoge njegove pratioce.

Još veće iznenađenje izazvala je činjenica da njegova supruga, Viktorija Bekam, nije uputila javnu čestitku, iako je Jovana prije nekoliko mjeseci vodila njen Instagram profil.

Fudbaler je na svom nalogu objavio Jovaninu fotografiju uz kratku rođendansku poruku, što je izazvalo brojne pozitivne reakcije. Mnogi su ovo vidjeli kao dokaz Bekamove profesionalnosti i pažnje prema saradnicima, posebno jer je Jovana osoba koja je značajno doprinijela projektu Viktorijinog brenda.

Jovana je, naime, jedna od osnivača konsultantske agencije koja pomaže brendovima i javnim ličnostima da uspostave važne poslovne veze, unaprijede marketinške kampanje i istaknu se kvalitetnim sadržajem. Ona je prije nekoliko mjeseci preuzela upravljanje Viktorijinim Instagram nalogom kako bi pomogla u stabilizaciji kompanije koja je bila na ivici bankrota, a čije finansiranje Bekam više nije želio da pokriva.

Otac ugledni hirurg

Njena majka Tatjana radi kao profesorka ruskog jezika, dok je otac Nebojša jedan od najcjenjenijih plastičnih hirurga u Bosni i Hercegovini. Trenutno je zaposlen u Kuvajtu, gdje vodi Kliniku za liječenje opekotina i plastičnu hirurgiju.

U toj zemlji Jovana i njena sestra završile su srednju školu, prije nego što su nastavile obrazovanje u Sjedinjenim Američkim Državama.