Skandal na aerodromu u Beogradu: Aca Lukas iz čista mira krenuo da pljuje, urla i prijeti

Autor Đorđe Milošević
0

Iako je krenuo ka djevojci koja ga je čekala, Lukas nije imao mira, pa se opet okrenuo i vratio ka novinarima.

Aca Lukas iz čista mira krenuo da pljuje, urla i prijeti Izvor: Pink screenshot

Folker Aca Lukas je večeras, bez ikakvog povoda i razloga, napao novinarske ekipe na beogradakom aerodromu.

Lukas je doletio u Beograd sa nepoznatom djevojkom, a na "dobro veče" od strane novinarskih ekipa, on je pobijesnio. Aca je prošao pored novinara, a onda se okrenuo i počeo da ih vrijeđa, te da ih rastjeruje iako su na javnom prostoru.

"Aj, palite sad svi, aj sad stvarno palite", pričao je Lukas dok se bijesno kretao ka novinarima.

"Aj bježi, bježi kad kažem", dodavao je prostački Lukas, mlatarajući rukama.

Iako je krenuo ka djevojci koja ga je čekala, Lukas nije imao mira, pa se opet okrenuo i vratio ka novinarima:

"Sve ima svoju mjeru i granicu, jel tako?", pričao je on, iz samo njemu poznatih razloga, jer je od novinara dobio samo "dobro veče" u čemu je očigledno samo on vidio nešto ružno.

Na pitanje novinara "samo smo vam se javili, što nas tjerate?", Lukas je dodao:

"Pa tjeram vas", nastavljao je da bijesni folker.

Izvor: Telegraf/ Mondo

Aca Lukas aerodrom skandal

