logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste nam poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Ovo je najbogatiji pjevač sa naših prostora: Bogatsvo mu procijenjeno na 100.000 $, a odrastao u siromaštvu

Ovo je najbogatiji pjevač sa naših prostora: Bogatsvo mu procijenjeno na 100.000 $, a odrastao u siromaštvu

Autor Ana Živančević
0

Popularni muzičar Dino Merlin zaradio je nevjerovatnu sumu novca tokom karijere.

Ovo je najbogatiji pjevač sa naših prostora Izvor: YouTube/Dino Merlin

Dino Merlin se nalazi na prvom mjestu na listi najbogatijih pjevača sa naših prostora, a portal Celebrity Net Worth je njegovo bogatstvo procenio je na 100 miliona dolara što je za 80 miliona veće od bogatstva Zdravka Čolića.

Nakon prozivki na račun svog sadašnjeg materijalnog stanja i luksuza Merlin je odlučio da progovori i otkrije kako su izgledali njegovi teški dani u prošlosti.

"Živjeli smo težak život i nisam imao mogućnost da idem na more. Sada kada je sve došlo na svoje mjesto, mogu malo i da plovim. Nemam nikakvu grižu savjesti, ni zbog broda koji imam, ni zbog ljubavi prema moru", rekao je Dino Merlin tada.

Životna priča Dina Merilina obuhvata njegovo djetinjstvo, priču o izazovima koje je nosilo breme slave i naposletku o uspjhešnoj karijeri.

Živio u siromaštvu

Dino Merlin rođen je 12. septembra 1962. godine u Sarajevu, a pravo ime mu je Edin Dervišhalidović.

Lična priča Dino Merlina duboko zrači tugom, izazovima i trijumfom. Rodio se u skromnoj porodici, kada je imao samo pet godina otac ih je napustio, ostavljajući ga da odrasta uz majku.

S obzirom na finansijske poteškoće, veoma rano je započeo da radi, čak u fabrici, dok je muzika uvjek bila njegova strast, s posebnim naglaskom na gitaru.

Možda će vas zanimati

Tagovi

Dino Merlin bogatstvo

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Najnovije

COOL PRIČE

PROČITAJ JOŠ